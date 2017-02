Türkischer Generalkonsul zu Antrittsbesuch in Neumarkt

Yavuz Kul besucht OB Thimas Thumann — Beide Seiten loben gute Beziehungen - vor 4 Minuten

NEUMARKT - Bei seinem Antrittsbesuch im Neumarkter Rathaus lobte der türkische Generalkonsul Yavuz Kül die guten Beziehungen und die Unterstützung der Stadt für die türkisch-islamische Gemeinde.

Yavuz Kül, der in Begleitung von Irfan Soykurt, dem Vorsitzenden der türkisch-islamischen Gemeinde in Neumarkt, sowie einem Dolmetscher war, wurde von Oberbürgermeister Thomas Thumann und dem Integrationsbeauftragten Rainer Hortolani empfangen. Das türkische Generalkonsulat mit Sitz in Nürnberg ist für die Oberpfalz, Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie Thüringen zuständig. Im genannten Gebiet leben rund 160 000, im Landkreis Neumarkt 690 Menschen türkischer Abstammung. Yavuz Kül ist seit Oktober 2015 im Amt.

Kül lobte gegenüber Thumann die guten Beziehungen: „Sie haben eine gute, familiäre Atmosphäre für die türkische Gemeinde in Neumarkt geschaffen.“ Er bedankte sich für die materielle Unterstützung des internationalen Kinderfestes sowie die Hilfe bei der Grundstückssuche und dem Bau der neuen Moschee. „Ditib gehört zu Neumarkt“, sagte Kül, und diene nicht nur zur Integration der türkischen Gemeinde, sondern auch zur Unterstützung der Kommunen bei der Flüchtlingsproblematik. „Ditib-Moscheen tragen das richtige Gesicht des Islams nach außen. Da ist kein Platz für Radikalismus“, betonte Kül.

Thumann dankte Kül für die „klaren Worte“. Integration habe in Neumarkt einen hohen Stellenwert. Die türkisch-islamische Gemeinde leiste hier viel. Rainer Hortolani hob die über die Jahre gewachsenen „hervorragenden, fast freundschaftlichen“ Beziehungen zum türkischen Generalkonsulat hervor. Auch die Zusammenarbeit mit der türkischen Gemeinde sei freundschaftlich geprägt. „Ich werde gerne als ,Türken-Rainer‘ tituliert, mit dem Titel lebe ich sehr gerne“, sagte Hortolani mit einem Schmunzeln.

Yavuz Kül trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. OB Thumann überreichte als Geschenk einen Neumarkt-Regenschirm und erhielt im Gegenzug ein Buch über die Türkei und ein Behältnis für Süßigkeiten.

ca