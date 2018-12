Turnerheim steht am Samstag nicht nur Turnern offen

Sanierter Kopfbau und neue Sporthalle können bei "Tag der offenen Tür" besichtigt werden

NEUMARKT - Am Samstag, 15. Dezember, können allen Interessierten das sanierte Turnerheim und die neue Zweifachturnhalle besichtigen. Dann wird von 9.30 bis 12 Uhr zum "Tag der offenen Tür" geladen.

Am Samstag kann ein Blick hinter die Türen des sanierten Turnerheims geworfen werden. Ab 9.30 Uhr beginnt der Tag der offenen Tür. André De Geare © Foto:



Dabei werden Führungen durch das Architekturbüro Kühnlein und Mitarbeiter des Bauamtes angeboten. Außerdem präsentieren sich die Vereine, die das Turnerheim nutzen.

Am Freitag, 14. Dezember, findet die offizielle Einweihung nach den langen Baumaßnahmen statt. Im Oktober 2014 hatten die umfangreichen Arbeiten zur Generalsanierung des Altbaus im Turnerheim mit der Einrichtung eines Theatersaales und dem Neubau einer Zweifachsporthalle begonnen. Bedingt durch einige bautechnische Schwierigkeiten wurden die Arbeiten erst im Herbst 2018 fertiggestellt.

Für Sport und Kultur

Nunmehr kann das Turnerheim wieder für sportliche und kulturelle Zwecke genutzt werden. "Wir sind froh, dass dieses ‚Mammutprojekt‘ endlich abgeschlossen ist", fasst Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann die schwierigen Arbeiten zusammen.

"Die Bauzeit von vier Jahren drückt aus, mit welchem Aufwand wir hier zu Werke gehen mussten. Dies wird auch deutlich bei den Kosten, die bei 10,6 Millionen Euro liegen. Erfreulich ist aber, dass wir nach jetzigem Stand trotzdem rund 200 000 Euro unter der Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 liegen." Und das trotz der allgemein deutlichen Steigerung der Baukosten in den letzten Jahren und der besonderen Schwierigkeiten mancher auszuführender Arbeiten am Turnerheim. Thumann: "Ein großes Lob von mir an alle Beteiligten."

