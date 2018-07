Turnmädchen präsentieren sich in neuem Outfit

SV Höhenberg sammelte Geld über Crowdfunding-Plattform - vor 0 Minuten

NEUMARKT - Weit über 100 Unterstützer haben die neuen Wettkampf-Outfits des SV Höhenberg finanziert.

Die Turnerinnen im neuen Dress Foto: Nicolas Damm



Im Herbst 2017 hat die Turnabteilung des SV Höhenberg über die Crowdfunding-Spendenplattform der Raiffeisenbank Neumarkt 3746 Euro für neue Wettkampf-Outfits eingesammelt. 141 Unterstützer beteiligten sich an der Schwarm-Finanzierung, die Raiffeisenbank allein schoss 1530 Euro zum Endbetrag zu.

Am Freitag schaute Plattformbetreuer Max Baumann beim Training der Höhenberg Turnmädchen in der Halle der Mädchenrealschule Neumarkt vorbei und überreichte den Abteilungsleiterinnen Claudia-Lisa Liebel und Corinna Götz den Show-Scheck. Dabei präsentierten sich zwei Wettkampf-Formationen aus Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren bereits in den neuen Trikots. Und für die passenden Rüschen-Haargummis für den Dutt hat das Geld auch noch gereicht.