Typisierung mit Familienfest in Pyrbaum

Registrierungsaktion am Freitag, 27. Oktober, von 16 bis 20 Uhr - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Die kleine Katharina hat Blutkrebs. Und nur eine Stammzellenspende kann ihr Leben retten. In der Mehrzweckhalle in Pyrbaum findet deshalb am 27. Oktober von 16 bis 20 Uhr eine Registrierungsaktion in Zusammenarbeit mit der DKMS statt. Parallel dazu haben die Initiatoren ein Familienfest auf die Beine gestellt.

So kann jeder dabei sein und etwas für den guten Zweck tun – unabhängig davon, ob man sich als Stammzellspender registrieren lässt oder nicht. Eine große Tombola mit fast 1000 Preisen erwartet unter anderem die Besucher.

Für die Kinder ist außerdem eine riesige Brio-Spielfläche aufgebaut, die Kleinen spielen auf der eigens eingerichteten Kleinkind-Spielfläche. Dazu gibt es ein tolles Programm mit Märchenerzählerin Andrea Will, Kinderschminken, Zaubertricks und Heliumballons für die Kinder.

Kerzen und Kürbisse

Der Felix Porta e. V. verkauft geschnitzte Kürbisse und selbstgebastelte Kerzen, während die Erwachsenen entspannt Kaffee und Kuchen genießen. Auch herzhaftes Essen und Getränke gibt es zu kaufen. Alle Erlöse kommen der DKMS zugute, denn der gemeinnützigen Organisation entstehen Kosten in Höhe von 35 Euro für jeden neu aufgenommenen Spender.

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde vor 26 Jahren in Deutschland von Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, in Polen, Spanien und in UK aktiv.

ZDKMS-Spendenkonto: IBAN: DE27 7625 0000 0040 2824 93

nn