U18-Bundestagswahl bei den Neumarkter Nachrichten

NN laden zu U18-Wahl im September ein — Deutschlandweite Aktion

NEUMARKT - Im September ist Bundestagswahl, und alle Unter-18-Jährigen müssen dann zu Hause bleiben. Falsch: Denn auch Kinder und Jugendliche dürfen ihre Stimme abgeben – bei der U18-Wahl. Sie will all jenen, die offiziell noch nicht mitbestimmen dürfen, eine Stimme geben. Die Neumarkter Nachrichten beteiligen sich an dem bundesweiten Projekt und bieten in Neumarkt ein Wahllokal an: in der Geschäftsstelle der NN in der Mühlstraße 5.

Kinder und Jugendliche haben politische Themen und sind von politischen Entscheidungen betroffen. Bei der U-18-Wahl dürfen sie – wie vor fünf Jahren (unser Bild) – heuer wieder abstimmen, auch bei den NN, © Archivfoto: Felix Fellner



Wahlkabine, Wahlurne, Wahlgeheimnis – bei der U18-Wahl herrschen die gleichen Bedingungen wie bei einer echten Wahl. Ihre Kreuze machen die Kinder und Jugendlichen auf den gleichen Wahlzetteln wie gut eine Woche später die Erwachsenen. Denn: Die U18-Wahl ist immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin. Im Fall der diesjährigen Bundestagswahl also am 15. September, dem ersten Freitag im neuen Schuljahr.

Das Projekt startete 1996 mit einem einzigen Wahllokal in Berlin. Inzwischen ist das Ganze eine deutschlandweite Aktion; bei der Bundestagswahl vor vier Jahren machten knapp 200 000 junge Leute in über 1500 Wahllokalen im ganzen Bundesgebiet ihre Kreuze.

Auch in Neumarkt gab es schon 2013 einige Wahllokale für Kinder und Jugendliche, unter anderem beim Kreisjugendring. Die Neumarkter Nachrichten machen dieses Jahr zum ersten Mal mit.

Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die jünger als 18 Jahre sind – und zwar unabhängig davon, ob sie einen deutschen Pass besitzen oder nicht. Schließlich werde der Alltag Nicht-Deutscher von der Politik genauso beeinflusst wie der aller anderen Kindern und Jugendlichen, sagen die Organisatoren.

Hinter der U18-Wahl steht ein Netzwerk aus öffentlichen und freien Trägern, darunter das Deutsche Kinderhilfswerk, der Bundesjugendring und viele Jugendverbände. Gefördert wird die U18-Bundestagswahl vom Bundesfamilienministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung.

Für die Macher sind zwei Dinge entscheidend: Sie wollen bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an Politik und sozialem Engagement wecken. Außerdem soll U18 "für die Öffentlichkeit sichtbar machen, dass Kinder und Jugendliche natürlich eine Meinung und eigene politische Themen haben, die gehört und aufgegriffen werden sollten".

Deshalb unterstützen die Neumarkter Nachrichten die diesjährige U18-Wahl und eröffnet ein Dutzend Wahllokale. In Neumarkt ist das Wahllokal in unserer Geschäftsstelle Mühlstraße 5, Neumarkt; das Wahllokal ist am Freitag, 15. September, von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.u18.org

ANNIKA PEISSKER