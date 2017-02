Ü45-Tänzer legen eine heiße Sohle aufs Parkett

NEUMARKT - Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass sich zu Beginn eines Sportjahres Tänzerinnen und Tänzer der Senioren II bis IV aus Deutschland, Österreich und Tschechien zum Kräftevergleich im Sportzentrum des ASV am Deininger Weg einfinden.

Wer glaubt, ein Ü45er müsste sich vor der jüngeren Konkurrenz verstecken, der sollte am Samstag mal auf dem Tanzparkett am Deininger Weg vorbei sehen. © Foto: privat



Startberechtigt sind am heutigen Samstag solche Paare, bei denen beide Partner mindestens 45 Jahre alt sind. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass die mehr als 200 gemeldeten Aktiven hinsichtlich Dynamik, Kondition oder tänzerischem Vermögen den Jüngeren auch nur ansatzweise hinterherhinken.

An den Start gehen Tanzpaare der Gruppen II – IV in den Klassen D – C – B – A – S der Standardtänze Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstep sowie Lateintänze Samba, Cha Cha, Rumba, Paso doble und Jive.

Die jeweiligen Vor-, Zwischen und Endrunden dauern dabei pro Tanz lediglich zwei Minuten. Innerhalb dieser kurzen Zeit müssen die fünf Wertungsrichter bei bis zu sechs Paaren, die sich gleichzeitig auf der Tanzfläche befinden, so objektiv wie nur irgendwie möglich die in der Tanzsportordnung definierten Kriterien bewerten.

Mit Harmonie zum Erfolg

Dazu gehören beispielsweise Übereinstimmung von Musik zur Tanzausführung, Rhythmusgefühl, Korrektheit sowie Einhaltung der erlaubten Schritte oder auch Harmonie im Paar.

Mit der Einführung digitaler Technologien im Tanzsport vor ganz wenigen Jahren minimieren sich die Erfassungs-, Auswerte- und Wartezeiten ganz erheblich.

Als Sieger der diversen Turniere – abhängig von Gruppe und Klasse – werden diejenigen Paare gekürt, die am Ende die besten Platzziffern erhalten. Oftmals eine nervenaufreibende Angelegenheit, insbesondere dann, wenn sogenannt geschlossen gewertet wird.

Hierbei werden erst nach Abschluss aller Tänze die Platzierungen bekannt gegeben. In der Vergangenheit erfolgte dies unmittelbar nach jedem einzelnen Tanz.

Bis ins hohe Alter

Mit der geschlossenen Wertung bleibt es sowohl für die aktiven Tanzpaare wie auch für die Zuschauer gleichermaßen spannend.

Denn bis zum letzten Schritt in den Finalrunden ist somit offen, wer ganz oben auf dem Treppchen steht. Dies trägt wesentlich zu mehr Fairness bei.

Dass Tanzen auch noch bis ins hohe Alter Spaß machen kann, Geist und Körper fit hält und der Wettkampfgedanke nicht nur den ganz Jungen vorbehalten bleibt, beweisen wieder einmal mehr die Tanzsportler der Klasse Senioren IV S. Das Einstiegsalter dieser Altersklasse liegt bei 65 Jahren.

Die Tanzsportabteilung Blau-Silber im ASV Neumarkt als Ausrichter des Turniers freut sich auf die große Herausforderung und setzt alles daran, den Paaren abermals ein in allen Belangen perfektes Umfeld zu bieten.

