Über 100 Oldtimer tuckerten hinauf zum Mariahilfberg

Seit dem Start vor drei Jahren hat sich die Zahl der Teilnehmer mehr als verdoppelt

NEUMARKT - Weiße Wolken ziehen über den blauer Himmel, das beschauliche Tuckern der Traktoren und aus dem Auspuff der Sportwagen riecht es noch nach Benzin: Die Oldtimer-Wallfahrt lockte zahlreiche Automobilfreunde zum Mariahilfberg.

Hässliche Plastikschürzen gab es damals noch nicht. Welch ein Glück, so glänzt der Chrom im Sonnenschein. Foto: Foto: Fritz Etzold



Auch die zahlreichen Motorräder wurden von den interessierten Besuchern genauestens in Augenschein genommen. Foto: Foto: Fritz Etzold



Seit dem Start vor drei Jahren hat sich die Zahl der Teilnehmer mehr als verdoppelt. Über 100 Fahrzeuge standen sauber aufgereiht auf der großen Wiese des Pfadfinderzentrums.

Mehr als 60 Traktoren waren versammelt dazu noch drei Handvoll Zweiräder und mehr als 30 Autos. Das älteste Fahrzeug war ein Opel aus den 20 Jahren. Eine Citroen-Ente war zu sehen, Lancia-Flitzer bewiesen italienische Eleganz neben den teutonischen Turbos der Porsche. Auffällig: Inzwischen zählt schon als Oldtimer, was vor Kurzem noch zum Alltagsbild auf der Straßen gehörten. Etwa ein Peugeot-Cabrio in der eckigen Erdbeerkörbchen-Form der 80er Jahre.

Autos sind meist Männersache, bei den Oldtimern sind es ältere Männer. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Eine Gruppe 15-Jähriger schaute interessiert unter jede Motorhaube, fachsimpelte über Getriebe und Lackierung. "Es ist einfach interessant wie die alten Motoren funktionieren", sagt Johannes Distler. "Die ganze Anordnung ist anders und es gibt fast keine Elektronik."

Auf dem Parkplatz hielten die Patres einen Gottesdienst ab, anschließend segneten sie die Fahrzeuge, die in Reih und Glied nebeneinander auf der großesn Wiese des Pfadfinderzentrums standen. Foto: Foto: Fritz Etzold



Er selbst schraubt auch - aber an einem Mofa. Mit seiner Hercules Prima ist er aus Hausheim zum Mariahilfberg geknattert.

Eine Wallfahrt ist jedoch kein Selbstzweck und so hielten die Patres vom Kloster um 13 Uhr eine Andacht auf dem Parkplatz. Anschließend ging es mit Weihwasser durch die Reihen und es wurde den Fahrzeugen der Segen gespendet, damit sie immer wohlbehalten ihr Ziel erreichen mögen. Musikalisch gestalteten den Gottesdienst Mariahilfsberg-Mesner Reinhard Brock und sein Sohn Stephan. Dieser machte später mit seinem Partner Markus Moosburger als "Säißer Sempf" weiter und spielte zwischen den Bierbänken auf.

Das trug dazu bei das die freiwilligen Helfer einen guten Umsaz machten mit Mittagsspeisen, Kaffee mit Kuchen. Der Erlös dieser Veranstaltung wird später an zwei Hilfsprojekte in Peru weitergegeben, ein Waisenhaus in Puno und ein medizinische Zentrum in Arequipa.

