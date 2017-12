Über dem Neumarkter Haushalt leuchtet die Friedensbotschaft

NEUMARKT - Neumarkts Kämmerer Josef Graf plant mit einem Haushalt 2018 von fast 140 Millionen Euro, etwa neun Millionen Euro mehr als heuer. Der Anstieg ist zu einem Gutteil dem Bau des Ganzjahresbads geschuldet.

Das „Friedenslicht aus Bethlehem“ ist an einer Kerze in der Geburtsgrotte Christi entzündet worden, deren Flamme in der Adventszeit dann von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Gestern überreichte eine Gruppe der Georgs-Pfadfinder ein Kerzlein an OB Thomas Thumann. Am Heiligen Abend werden sie mit dem Licht vor der Hofkirche stehen. © Foto: De Geare



War es das Friedenslicht aus Bethlehem, das zwischen OB Thomas Thumann kurz vor der Sitzung des Verwaltunsgsenats von den Pfadfindern erhalten und neben sich gestellt hatte? Hatte Kämmerer Josef Graf das Zahlenwerk im Vorfeld so umfassend besprochen, dass keine Debatte notwendig war? Selbst die traditionellen Mahnungen fielen heuer ungewöhnlich kurz aus.

Der größte Einzel-Posten im Haushalt ist das Ganzjahresbad. Zwölf Millionen Euro hat die Kämmerei für 2018 eingestellt. Und diese Kosten werden ganz sicher fällig, denn der Bau hat ja bereits begonnen.

In der Vergangenheit sind andere Projekte nicht umgesetzt worden, was für den Kämmerer durchaus erfreulich war. Der eingeplante Rückgriff in die Rücklagen fiel deshalb aus. So schließt das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich mit einer schwarzen Null ab. Trotzdem ist die Stadt nicht mehr so flüssig wie noch vor einem Jahr. Etwa zwölf Millionen Euro aus dem Sparschwein hat Graf in längerfristige Anlagen gesteckt. Der Hintergrund sind Strafzinsen, oder feiner ausgedrückt "Verwahrentgelte", die Sparkassen und Banken bei zu hohem Kontostand verlangen. 75 000 Euro stehen hier im Raum. Bei den längerfristigen Anlagen kann die Stadt wenigstens eine geringe Rendite einfahren.

Auch Vorhaben im Haushalt 2018 greifen die Reserven an. Bei Umsetzung aller Maßnahmen führen sie zu einer Nettokreditaufnahme und einer Rücklagenentnahme von insgesamt 22,5 Millionen Euro, sagte Graf. Dabei leistet die wohlhabende Stadt Neumarkt es sich in vielen Bereichen nicht kostendeckend zu arbeiten.

Der Kämmerer nannte etwa Defizite in der Musikschule (530 000 Euro), bei den Mittagsbetreuungskosten, bei den Friedhofsgebühren oder bei den Kindertageseinrichtungen (4,6 Millionen Euro), "Also dort, wo wegen des vom Stadtrat gezeigten Entgegenkommens die Kostendeckungen nicht erreicht werden", sagte Graf.

Zur Steigerung des Haushalts trägt auch neues Personal bei. Vier zusätzliche Feuerwehrler sieht der Ansatz vor, eine gehobene Beamtenstelle für die zentrale Betreuung von Vergaben, eine neue Stelle für das computergestützte Liegenschafts-Management sowie eine Stelle für den verwaltungsmäßigen Unterbau der technischen Ämter. "In vielen Bereichen der Stadt wird seit langem am Limit oder darüber gearbeitet", sagte der OB.

