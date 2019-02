Über eine Million Kilometer auf Rädern

NEUMARKT - Ehrungen und ein Rückblick über die umfangreiche geleistete Arbeit der verschiedenen Sparten des Roten Kreuzes standen im Mittelpunkt der Jahresabschlussfeier des Kreisverbands Neumarkt.

Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann, Personalratsvorsitzende Christine Wrede-Hirsch und Landrat Willibald Gailler Neumarkt bedankten sich bei langjährigen BRK-Mitarbeitern. Zimmermann (links) selbst wurde für 30-jährige Zugehörigkeit geehrt. © Foto: Siegfried Mandel



Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann ging unter anderem auf die Belegung des Rot-Kreuz-Kindergartens in der Kohlenbrunnermühle ein, der bis auf den letzten Platz besetzt sei.

Außerdem gab er bekannt, dass der Zweckverband den Stellplatz in Hörmannsdorf und den Betrieb des zweiten Rettungswagens in Neumarkt für weitere fünf Jahre genehmigt hat.

Nahezu 10.000 Blutspender werden jährlich mit den Kollegen des Blutspendedienstes vor Ort betreut. Besonders gefragt war die ambulante Pflege im Landkreis: Rund 1,1 Millionen Kilometer legten die Schwestern und Pfleger 2018 zurück, um den kranken und hilfsbedürftigen Menschen zu Hause entsprechende Hilfe und Unterstützung geben zu können.

Dabei inbegriffen ist auch die enorme Nachfrage beim Essen auf Rädern und dem Hausnotrufdienst. Deshalb sprach Klaus Zimmermann seinen Dank an die über 10.000 Fördermitglieder und die Fahrzeugspender der Audi-Belegschaft, der Raiffeisenbank und der Sparkasse Neumarkt aus. "Ohne ihre Unterstützung wäre so eine Hilfeleistung in dieser Form nicht möglich."

Eine große Nachfrage ist auch bei den Fachstellen "Offene Behindertenarbeit" und "Pflegende Angehörige und Demenzerkrankung" zu verzeichnen. "Hier suchen immer mehr Rat und Hilfestellungen."

Im vergangenen Jahr begannen 48 neue Mitarbeiter ihren Dienst im Kreisverband, der derzeit 275 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen; darunter fünf im Kindergarten, 14 im Rettungsdienst, 17 Servicedienstleistende und zwölf im Bereich Sozialdienste und Ambulante Pflege. Zudem wurden auch mehrere Stellen im Bundesfreiwilligendienst und im freiwilligen sozialen Jahr besetzt.

Landrat Willibald Gailler sprach die geänderten Betreuungserfordernisse in der Gesellschaft an, vom Kleinkindalter bis ins hohe Alter. Die Haupt- und die Ehrenamtlichen des BRK "decken viele Bereiche ab und vermitteln so ein Stück Lebensqualität. Sie sind das Gesicht des Roten Kreuzes." Auch lobte der Landkreischef die hohe Qualität der geleisteten Arbeit. Abschließend forderte er alle auf, sich dem Wandel zu stellen und die Herausforderungen anzunehmen. "Aber bleiben Sie menschlich – bleiben sie gelassen."

Für zehn Jahre beim BRK-Kreisverband geehrt wurden Barbara Forster (Pflegeteam Neumarkt), Stephanie Götz (Neumarkt), Ulrike Schön (Pflegeteam Hohenfels). 15 Jahre gehören Sybille De Bonnet (Pflegeteam Parsberg), Adrian Hupfer (Rettungsdienst Neumarkt), Maria Plankl (Pflegeteam Seubersdorf) dem Kreisverband an.

Auf 20 Dienstjahre können Annelies Fiegl (Parsberg) und Elisabeth Hierl Hohenfels) zurückblicken. Für 25 Jahre beim Roten Kreuz erfolgte die landesweite Auszeichnung bereits im November 2018 im Kloster Scheyern für Anna Guttenberger und Maria Mirbeth (wir berichteten). Als sehr kompetente und zuverlässige Krankenschwester im Team Hohenfels gehört Guttenberger der ambulanten Pflege an. Mirbeth ist als Pflegekraft für den Bereich Parsberg in ihrer stets zuverlässigen und freundlichen Art unterwegs.

Zum Schluss noch eine besondere Ehrung: Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann wurde in einer kleinen Laudatio von Landrat Willibald Gailler und der stellvertretenden Geschäftsführerin Jutta Birkl gewürdigt. Seine Laufbahn fing vor 30 Jahren mit der Ausbildung zum Bürokaufmann an. Zimmermann durchlief die Bereiche Ausbildung, Organisation und schließlich die Prüfung zum Wirtschaftsassistenten.

Mit 26 Jahren übernahm er beim Neumarkter BRK das Ruder von Josef Wittmann und baute den Kreisverband stetig aus. So wuchs die Gemeinschaft auf derzeit 275 Mitarbeiter, die Umsatzzahlen stiegen von drei auf rund zehn Millionen Euro. "Dies ist seiner sehr weitsichtigen Betriebsführung zu verdanken", so Gailler.

