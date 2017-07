Über Whatsapp die Polizei übelst beschimpft

Richter verpasst junger Frau „wohl gemeinten Tritt in den Allerwertesten“ - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die adrette 20-Jährige, die vor Jugendrichter Danny Schaller neben ihrem Verteidiger Jürgen Mederer Platz genommen hatte, gehört zu dem gar nicht so seltenen Typ Frauen, die sehr nett sein können, freundlich und höflich, aber auch hoch explosiv.

Das Amtsgericht in Neumarkt Foto: Rurik Schnackig



Letzterer Charakterzug hatte ihr eine Anzeige wegen Beleidigung eingebracht. Ziel der Wutausbrüche war unbekannterweise eine Beamtin der Kripo Schwabach. Deren Kollegen hatten den Freund der jungen Frau vom Arbeitsplatz weg wegen des Verdachts auf ein Rauschgiftdelikt mitgenommen, seinen Schreibtisch und den Spind durchsucht und sein Mobiltelefon kassiert.

Auswerten musste es die besagte Kriminalbeamtin, die sich bei ihrer Arbeit plötzlich einer Flut von Beleidigungen und Drohungen über WhatsApp ausgesetzt sah, die auf dem Mobiltelefon des verdächtigen jungen Mannes über Stunden aufploppten.

Sie habe schon gewusst, dass den Polizisten klar sein musste, dass sie gemeint waren, räumt die Auszubildende ein. Aber sie sei außer sich vor Wut gewesen, nachdem ihr Freund sie angerufen und ihr erzählt habe, was die Polizei ihm vorwerfe. „Denn“ sagte sie, „ich bin absolut davon überzeugt, das mein Freund noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt hat.“

Es dauerte nicht lange, bis die junge Frau einsah, dass sie mit der Aufforderung „Fickt euch ins Knie“ und „nehmt einen Strick und hängt euch auf, euch braucht eh keiner“, um ein paar Beispiele zu nennen, erstens zu weit übers Ziel hinaus geschossen war und ihre Ausfälle auch an die falsche Adresse gerichtet hatte. In einer E-Mail entschuldigte sie sich bei der Polizistin, die die Anzeige wegen Beleidigung erstattet hatte.

Sie habe auch erkannt, räumte die Angeklagte vor Gericht ein, dass sie Hilfe brauche, um ihre plötzlich aufflammenden Aggressionen in den Griff zu bekommen. Schon einmal hatte sie sich vor Gericht wegen einer Beleidigung via Internet verantworten müssen. Das Wort „Zecke“ war ihr damals in die Tastatur geflossen.

Einsicht in Unrecht

Staatsanwältin Miriam Knetzger stellte gewisse Reiferückstände fest und plädierte für die Anwendung von Jugendstrafrecht. Auch die Einsicht in das Unrecht ihres Tuns spreche für sie. Als Denkzettel schien Knetzger eine Geldauflage von 350 Euro angemessen und die Verpflichtung, eine Beratungsstelle aufzusuchen, um den Vorsatz umzusetzen, gegen das Aggressionspotential vor zu gehen. Dem konnte sich Jürgen Mederer eigentlich nur anschließen. Er bat aber das Gericht, bei der Geldauflage an das schmale Einkommen seiner Mandantin zu denken.

Richter Schaller folgte jedoch dem Antrag der Staatsanwältin. Die 350 Euro gehen an das Jugendforum Neumarkt. Er glaube der jungen Frau, sagte Schaller, dass ihr der Ausraster leid tue. Zudem habe die Schimpf-Kanonade nur ein begrenztes Publikum gehabt. „Sie haben ja nicht auf der Straße rumgebrüllt.“

Aber ihre Unbeherrschtheit müsse sie zügeln. Deshalb wurden der Angeklagten drei niedrigschwellige Beratungsgespräche bei Kiwi in Neumarkt zur Auflage gemacht. „Wir stehen jetzt hinter Ihnen“, war Schallers Schlusswort „und verpassen Ihnen einen wohl gemeinten Tritt in den Allerwertesten“.