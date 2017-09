Überfall auf Juwelier: Fünf sitzen in Haft

WEIDEN - Gegen die fünf Männer, die die Polizei am Samstag nach einem Überfall auf einen Weidener Juwelier geschnappt hatte, hat sich der Verdacht erhärtet. Dies teilte die Polizei mit.

Vier Unbekannte hatten am Samstag ein Juweliergeschäft in der Ringstraße überfallen. Sie zielten mit Pfefferspray auf die Verkäufer, die die Täter jedoch durch ihre lauten Hilferufe – ohne Beute – in die Flucht schlugen.

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung im Stadtgebiet konnten kurz darauf zwei Männer festgenommen werden. Beim Absuchen im Umfeld des Tatorts fanden die Polizisten mehrere Gegenstände, die mit dem Überfall in Zusammenhang standen.

Bei der weiteren Fahndung, die gut vier Stunden nach der Tatzeit noch andauerte, nahmen Beamte der Polizei Selb und des Zolls drei weitere Männer vorläufig in Gewahrsam: Sie waren bei Selb und Schirnding in verschiedenen Zügen in Richtung Tschechien unterwegs gewesen.

Die Ermittlungen der Kripo Weiden kamen zu dem Ergebnis, dass alle Festgenommen bei der Vorbereitung oder "Tatausführung des Raubüberfalls beteiligt gewesen sein dürften." Deshalb wurde das Quintett am Sonntagnachmittag einem Richter vorgeführt, der gegen vier der fünf Tatverdächtigen einen Haftbefehl erließ: Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dem fünften Mann konnte keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden, obwohl er eingeräumt hatte, zur Gruppe zu gehören. Er befindet sich daher wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Kripo Weiden sind aber noch nicht beendet.

nn