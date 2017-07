Überfall auf Kümmersbrucker Getränkemarkt: Täter gefasst

22-Jähriger soll mit einer Schreckschusspistole im Laden aufgetaucht und Bargeld erbeutet haben - vor 1 Stunde

KÜMMERSBRUCK - Die Kriminalpolizei Amberg hat einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf ausgemacht, der dringend tatverdächtig ist, einen bewaffneten Überfall auf einen Getränkemarkt in Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) begangen zu haben. Es soll auch nicht die einzige Tat gewesen sein.

Am Donnerstagnachmittag, 22. Juni, war in einem Getränkemarkt in Kümmersbruck ein Unbekannter mit Schreckschusspistole aufgetaucht. Er erbeutete Bargeld und konnte unerkannt fliehen.

Nun hat die Polizei einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf identifiziert und festgenommen: Beamte der Polizeiinspektion Schwandorf trafen bei einer gezielten Überprüfung am Freitag gegen 18.45 Uhr auf den Gesuchten und nahmen ihn aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls fest, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Am Samstag wurde der 22-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Amberg vorgeführt. Dieser bestätigte den bestehenden Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Räuberischen Erpressung und schickte den Mann in Untersuchungshaft.

Die Ermittler konnten zwischenzeitlich auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine schwarze Schreckschusspistole sicherstellen. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass der für den Überfall dringend tatverdächtige Mann außerdem am selben Tag einer 65-jährigen Frau an der Vils die Handtasche geklaut haben soll.

Sowohl nach dem Überfall auf den Getränkemarkt als auch nach dem Handtaschen-Diebstahl fahndeten jeweils große polizeiliche Aufgebote, unter anderem mit Suchhunden und Polizeihubschrauber nach dem Täter - erfolglos.

Nun könnten die beiden Taten aufgeklärt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen und die Überprüfungen, ob der junge Mann für noch weitere Taten in Frage kommt, dauern an.

nn