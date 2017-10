Überholmanöver auf der A3: Kleinbus legt sich quer

Zwei Personen wurden verletzt - Schaden von 45.000 Euro - vor 1 Stunde

BERG B. NEUMARKT - Auf der A3 missglückte zwischen Oberölsbach und Neumarkt am Freitag ein Überholmanöver. Dabei drehten sich mehrere Fahrzeuge und landeten teilweise in der Böschung.

Am Freitag setzte der Fahrer eines Kleintransporters um etwa 20.30 Uhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Oberölsbach und Neumarkt zum Überholen eines weiteren Kleintransporters mit Anhänger an. Dabei übersah er ein von hinten heranfahrendes Auto. Es kam zum Zusammenprall, der Fahrer des Kleintransporters stürtzte mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Böschung. Der langsamere Transporter drehte sich mit seinem Anhänger um die eigene Achse und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

An allen beteiligten Fahrzeugen wurde ein Totalschaden festgestellt - die Polizei spricht in der Summe von 45.000 Euro. Der Verkehr wurde mit kurzzeitigen Unterbrechungen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, gegen 1.15 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

vek