Überlastete Notaufnahmen in Kliniken

NEUMARKT - Die Grippewelle bringt Ärzte und Krankenhäuser an ihre Grenzen. Insbesondere die Notaufnahmen, auch des Neumarkter Klinikums, spüren die Mehrbelastung deutlich. Die Regensburger Krankenhäuser geben für die Bevölkerung in der ganzen Oberpfalz Tipps, wie man sich bei Grippe verhalten sollte.

Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Seat-Fahrerin ins Krankenhaus. Foto: fn



Die Zahl der Grippepatienten hat mit mehr als 200 stationären Fällen in den Krankenhäusern in Regensburg einen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zeigt sich auch in Bayern weiterhin eine Grippeaktivität, die deutlich über den Vorjahren liegt.

Wie verhält man sich, wenn man sich mit der Grippe angesteckt hat? Die Grippe ist ein viraler Infekt, bei dem Antibiotika nicht helfen. Typische Symptome sind plötzlich auftretende Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Husten, Schüttelfrost und Fieber.

Die Erkrankung verläuft nicht bei allen gleich. Manche haben nur die Symptome einer gewöhnlichen Erkältung oder trotz Infektion keine Beschwerden. Die Grippe-Infektion ist meist nach fünf bis sieben Tagen überstanden. Ohne Zeichen einer schwersten, akut bedrohlichen Erkrankung ist es am besten, zuhause zu bleiben und sich auszuruhen.

Risikogruppen wie Babys, kleinere Kinder, ältere Menschen und Schwangere sollten mit Grippe ihren Haus- oder Kinderarzt aufsuchen. Das gilt auch für Menschen mit Vorerkrankungen wie etwa Asthma oder einem geschwächten Immunsystem.

Wenn die Symptome nach Tagen noch nicht besser werden, sollten sich auch alle anderen Erkrankten an die Hausarztpraxis wenden. Nach übereinstimmender Erklärung der Notaufnahmen an den Krankenhäusern ist eine Abklärung der Grippe-Infektion in einer Notaufnahme in aller Regel nicht notwendig. Die vielen Grippepatienten führen zu einer großen Mehrbelastung der Krankenhäuser und begünstigen zudem eine weitere Ausbreitung.

Die Krankenhäuser ihrerseits versuchen ihr Möglichstes, um ihre Mitarbeiter und Patienten vor dem Virus zu schützen. Alle Kliniken haben strikte Mundschutzpflicht in den besonders betroffenen Bereichen. etwa Notaufnahmen, eingeführt. Die Vorsichtsmaßnahmen zeigen Erfolg: Im Vergleich zu den Vorjahren sind deutlich weniger Mitarbeiter erkrankt und auch die Ausbreitung des Virus innerhalb der Krankenhäuser konnte deutlich gesenkt werden.

Auch nach dem Ausbruch der Grippewelle ist eine Impfung sinnvoll und kann eine Ansteckung verhindern. Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt ab sofort die Vierfach-Impfung.

