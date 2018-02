Übungsfirma nahm in Neumarkt ihren Betrieb auf

Dinner Dreams GmbH ist an der Staatlichen Wirtschaftsschule Neumarkt angesiedelt - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Die Staatliche Wirtschaftsschule Neumarkt präsentiert das neueröffnete Übungsunternehmen Dinner Dreams GmbH.

Die jungen Unternehmer der Dinner Dreams GmbH betreiben einen Cateringservice. © Foto: Claudio Pocar



Die jungen Unternehmer der Dinner Dreams GmbH betreiben einen Cateringservice. Foto: Foto: Claudio Pocar



Das Herzstück der Staatlichen Wirtschaftsschule Neumarkt sind die Übungsunternehmen. Dort lernen die Schüler, den theoretischen Unterricht in den wirtschaftlichen Fächern in die Praxis umzusetzen. Die Schüler müssen den gesamten Prozess von der Warenbeschaffung bis zum Warenabsatz selbstständig und eigenverantwortlich im Übungsunternehmen bearbeiten.

Neben der Telectra GmbH, einem Elektrofachmarkt, der bereits seit Jahren erfolgreich geführt wird, wurde jetzt das Cateringunternehmen Dinner Dreams GmbH neu gegründet. Der Catering Service bietet leckere Menüs mit inländischen und ausländischen Spezialitäten für Betriebsfeste aller Art an. Die ersten Aufträge sind bereits vorhanden.

Seit der Einführung des neuen Lehrplans Plus ist das Fach Übungsunternehmen weiter aufgewertet worden. Die Schüler haben jetzt die Möglichkeit, das Fach Übungsunternehmen oder das Fach Mathematik, das jetzt wieder Pflichtfach ist, als Abschlussprüfungsfach zu wählen.

Mit bestandener Abschlussprüfung haben die Schüler den mittleren Schulabschluss erreicht und sind prädestiniert für eine kaufmännische Ausbildung oder den Besuch der Fachoberschule.

Beim Infoabend am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr an der Mittelschule West, Woffenbacher Straße 38, in Neumarkt können sich Schüler und Eltern über das Bildungsangebot der Schule informieren. Angesprochen sind vor allem interessierte Eltern und Schüler der 6. Klassen (eventuell auch der 7. Klassen) der Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien.

Einen Eindruck über das Schulleben können sie sich am Tag der offenen Tür am Samstag, 3. März, von 10 bis 13 Uhr machen. Dort präsentieren die Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufen neben der bisherigen Telectra GmbH auch das neugegründete Übungsunternehmen Dinner Dreams GmbH. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es stehen bei diesen Terminen die Lehrkräfte auch für individuelle Beratungen zur Verfügung.

Zwww.wirtschaftsschulen.eu

nn