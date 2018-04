Umgehung um Neumarkt dicht: Lkw kollidiert mit Lkw

NEUMARKT/WOFFENBACH - Nicht aufgepasst hat ein Lkw-Fahrer heute gegen 6.15 Uhr: Er kam auf der Umgehung auf der Fahrt in den Süden auf Höhe Woffenbach auf die linke Fahrbahnhälfte ab und rammte einen entgegen kommenden Lkw.

Etwas mehr als schräg hing der gerammte Lastwagen im Straßengraben. Foto: Wolfgang Fellner



Der Lkw-Fahrer war nach Aussage eines ihm folgenden Pkw-Fahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn geschwenkt und hatte dort mit seinem Führerhaus das Führerhaus eines entgegenkommenden Sattelschleppers touchiert. An beiden Fahrerhäusern zerriss es die Frontscheibe, die Fahrer erlitten durch die umgerfliegenden Splitter leichte Verletzungen.

Die beiden Lkw kamen jeweils nach rechts von der Fahrbahn ab und rummpelten in den Straßengraben. Während der Lkw des Unfallverursachers fast leer war, war der andere mit Pflastersteinen mit einem Gewicht von über 20 Tonnen beladen. Das machte die Bergung nicht leichter.

Die Umgehung war während der Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde über die Schlossstraße in Woffenbach umgeleitet - was zu Stop-and-Go-Verkehr in dem Vorort führte.

