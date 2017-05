Umpfarrung von Michelbach bringt 23 Neuerungen

FREYSTADT/ MICHELBACH - Der Wunsch der Michelbacher, von der Pfarrei Meckenhausen (Stadt Hilpoltstein) in die Pfarrei Freystadt zu wechseln, ist im April mit der Umpfarrung erfüllt worden. Doch wie soll es nun weitergehen?

Die Ortschaft Michelbach mit ihrer schmucken Kirche wurden jetzt der Pfarrei Freystadt zugeordnet. Die neuen Vereinbarungen sollen nun ein Jahr lang getestet werden. © Foto: Anne Schöll



Die Michelbacher Firmlinge und Erstkommunikanten werden schon seit vorigem Jahr in der Pfarrei Freystadt betreut, da sie die Freystädter Martinischule und damit den dortigen Religionsunterricht besuchen. Zudem sind die Michelbacher treue Besucher der Gottesdienste in der Wallfahrtskirche. Dies waren die Hauptgründe dafür, das Dörflein, das seit der Gemeindegebietsreform zur Großgemeinde Freystadt gehört, nun auch der Pfarrei Freystadt anzugliedern.

Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik sagte dazu, er habe mit Meckenhausens Pfarrer Roland Seger im Vorfeld bereits Gespräche geführt. Konkrete Lösungen, wie die Organisation in Zukunft aussieht, habe man aber erst jetzt nach dem Vollzug erarbeitet.

Viele Punkte geklärt

Hierzu hatte es mit den Michelbachern auch eine Dorfversammlung gegeben, bei der viel diskutiert und festgelegt wurde. "Insgesamt mussten 23 Punkte abgeklärt werden", berichtete Pater Amadeus Buchtzi.

Der wichtigste war natürlich, wie es in Zukunft mit den Gottesdiensten und Beerdigungen gehandhabt werden soll. So habe man vereinbart, dass Michelbach in den Rhythmus der Freystädter Filialkirchen eingebunden wird: Alle vier Wochen findet ein Sonntagsgottesdienst (Beginn: 8 Uhr) und im Wechsel mit den anderen Filialkirchen Rohr, Aßlschwang und Thundorf einmal im Monat ein Mittwochsgottesdienst um 19 Uhr statt.

Neue Gräber in Freystadt

Messintentionen werden künftig im Freystädter Pfarramt entgegengenommen und auch das Michelbacher Kirchenkonto wird in Kürze in Freystadt verwaltet. Familien, die Gräber im Meckenhausener Friedhof unterhalten, können ihre Angehörigen weiterhin dort bestatten lassen. Neue Grabstellen sollten jedoch in Freystadt eingerichtet werden. Die Michelbacher Ministranten sollen zudem in die Freystädter Aktivitäten, wie beispielsweise das Sternsingen eingebunden werden.

Taufen werden nicht mehr in den Dorfkirchen, sondern an festgelegten Terminen in Freystadt durchgeführt und einem Vertreter Michelbachs ein Platz im Pfarrgemeinderat eingeräumt. Pater Amadeus Buchtzik ist trotz der weitgreifenden Neuerungen zuversichtlich: "Die Wege werden sich mit der Zeit regulieren."

Ein Kirchenjahr Probephase

Ein Kirchenjahr lang, wird man die getroffenen Veränderungen nun ausprobieren. Pater Amadeus Buchtzik sagte weiter: "Große Schwierigkeiten erwarten wir nicht, man kennt sich ja."

