Umstrittene Wohnanlage Deining: Ja zum modifizierten Bauplan

Geplanter Baukörper rückt leicht von der Hauptstraße ab — Grünes Licht auch für Brunnenbohrung - vor 1 Stunde

DEINING - Wie jedes Jahr bei der Haushaltssitzung entschied der Gemeinderat auch heuer über Zuschüsse für Investitionsvorhaben der Vereine und über Zuschüsse für kirchliche Investitionen. Ohne Gegenstimme wurde der modifizierte Bauplan der Firma N + S für die in der Bevölkerung umstrittenen Mehrfamilienhäuser an der Hauptstraße durchgewunken.

Der Gemeinderat hat dem modifizierten Bauplan der Firma N + S für die zwei umstrittenen Mehrfamilienhäuser in der Oberen Hauptstraße (Bauplatz auf dem Bild links) einstimmig das Einvernehmen erteilt. © Foto: Werner Sturm



Auf der Tagesordnung stand der Bauantrag für den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in der Oberen Hauptstraße in Deining. Laut Scherer hat die Firma N + S dazu einen geänderten Bauantrag vorgelegt. Unter anderem rücke das Gebäude etwas nach Westen, die Aufteilung der Fassade werde optimiert. Auf Anfrage von Josef Weidinger sagte Scherer ferner, dass die Grenzabstände jetzt eingehalten würden oder es lägen entsprechende schriftliche Vereinbarungen vor.

Den geänderten Bauplan habe man den Haushalten vorgestellt. Zwei Stellungnahmen seien eingegangen. In einer sei das geplante Bauvorhaben sehr positiv beurteilt worden. In der anderen habe es geheißen, dass das Vorhaben nicht in das Ortsbild passe, weswegen man ein Bürgerbegehren dagegen einleiten wolle. Gaby Feierler-Egner fand das geplante Bauwerk zwar immer noch recht voluminös, wollte sich der Investition jedoch nicht verschließen.

Dem modifizierten Bauplan wurde daher einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Außerdem wurde weitere sieben Bauanträge für die Errichtung von Wohnhäusern vorgelegt, die auch das gemeindliche Einvernehmen bekamen. "In der Gemeinde hält der Bauboom nach wie vor an. Dadurch wird die heimische Wirtschaft in unserer Region nachhaltig gestärkt", so Scherer.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um eine Brunnenbohrung in Döllwang. Laut Bürgermeister Alois Scherer wurde ein Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Brauchwasser zur Viehtränke für einen Rinderstall aus einem Tiefbrunnen auf dem Grundstück Flurnummer 1137 der Gemarkung Döllwang eingereicht.

Hierzu wurde auf den zugrundeliegenden Bauantrag des Antragstellers zur Nutzungsänderung einer Lagerhalle als Rinder-Maststall vom Februar 2017 verwiesen. Ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung war nicht umzusetzen. Deswegen muss die Wasserversorgung anderweitig sichergestellt werden. Der Gemeinderat machte gegen das Vorhaben keine Einwände geltend. Belange der Gemeinde seien nicht berührt.

WERNER STURM