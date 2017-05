Umwelt-Pioniere in Neumarkt ausgezeichnet

Neumarkter Klimaschutzpreis zum zweiten Mal vergeben — Fünf Preisträger mit Lob und Schecks bedacht - vor 10 Minuten

NEUMARKT - Die einen harren der Dinge, die da kommen, andere gehen mit ihren Visionen vorneweg. Diese Pioniere standen am Freitagabend bei der Verleihung des 2. Neumarkter Klimaschutzpreis im Fokus.

Passen gerade so noch alle aufs Foto: die Preisträger des 2. Neumarkter Klimaschutzpreises. © Foto: De Geare



Privatpersonen, Organisationen, Einrichtungen, Unternehmen und junge Tüftler konnten sich um den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten und in verschiedenen Kategorien verliehenen Preis bewerben.

Die Jury hatte wie zuletzt 2015 wieder einmal die Qual der Wahl, denn Klimaschutz-Pioniere gibt es in der Region Neumarkt zuhauf. Auch die Stadt selbst geht mit gutem Beispiel in Form zahlreicher Projekte voran, wie Oberbürgermeister Thomas Thumann in seinem Grußwort aufzählte.

Alle, die bei der Preisverleihung gestern Abend in der Residenz ausgezeichnet wurden, setzen sich besonders für ihre Umwelt ein und motivieren Nachahmer. Energie- sowie CO2- Einsparungen und den Umweltnutzen mussten die Bewerber nachweisen.

Preisträger in der Kategorie "Privatpersonen" wurde das Woffenbacher Ehepaar Bastian und Susanne Lang mit ihrem Naturholzhaus, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht.

Preisgeld teilen

In der Kategorie "Organisation, Schule und sonstige Einrichtungen" gab es zwei Preisträger, die sich das Preisgeld teilen. Zum einen gewann die Jurenergie e.G, ein Zusammenschluss von mehr als 940 Bürger aus dem Landkreis, die gemeinsam in erneuerbare Energieprojekte investieren.

Zum anderen gewann die Mittelschule an der Woffenbacher Straße. Dort wurden Siebtklässler zu Energie-Sheriffs ausgebildet, die als Multiplikatoren in anderen Klassen weitergaben, wie man richtig lüftet, Licht und Elektrogeräte sinnvoll nutzt und vieles mehr. Die Sheriffs überwachen zudem den verantwortungsvollen Umgang mit Energie im Schulhaus.

In der Kategorie "Wirtschaft/ Gewerbe" ging der 2. Neumarkter Klimaschutzpreis an den Bauernhof Stengel in Kerkhofen (Mühlhausen). Die Familie hat sich der Energieeinsparung am Hof angenommen und nutzt zu Herstellung und Transport der Milchprodukte (u.a. Speiseeis) mittlerweile zu 80 Prozent eigens produzierten Strom und verbraucht 80 Prozent weniger Trinkwasser.

Der "Sonderpreis für junge Tüftler" ging unterdessen an die Mittelschule West: Schüler haben dort ein "Solar-Velo-Taxi" gebaut - ein Lastenfahrrad, das mit einem elektrischen Motor sowie Sonnenenergie fährt und beispielsweise Rucksäcke oder verletzte Schüler aufnehmen kann. Ein begleitender Bus oder Pkw wird überflüssig.

Begeisterung, die ansteckt

"Mit dem Geld können wir nun einen Anhänger entwickeln, um beispielsweise bei Ausflügen noch eine Kühlanlage zu transportieren", sagte der betreuende Lehrer Philipp Schmitz so euphorisch, als wolle er gleich in diesem Moment loslegen.

Und so hat der Klimaschutzpreis seinen Zweck erfüllt: Die Arbeit von Pionieren anerkennen sowie weitere Mitstreiter finden und begeistern.

ALEXANDRA HADERLEIN