Umweltsünder schmeißt Asbestplatten auf die Wiese

Bei Pölling sind Dachbedeckungen illegal entsorgt worden - vor 32 Minuten

NEUMARKT - Ein unbekannter Täter hat in der vergangenen Woche zwischen dem 14. und 16. August bei dem Regenrückhaltebecken an der Bundesstraße von Pölling in Richtung Postbauer 30 Asbestplatten und 25 Meter einer alten Dachrinne entsorgt.

Bei dem Regenrückhaltebecken an der B8 hat jemand illegal Eternit-Platten und eine Regenrinne entsorgt. © PI Neumarkt, Faltus



Bei dem Regenrückhaltebecken an der B8 hat jemand illegal Eternit-Platten und eine Regenrinne entsorgt. Foto: PI Neumarkt, Faltus



Außerdem konnte das Abfallteil der vermutlich neuen Dacheindeckung gefunden werden. Hierbei handelt es sich um Blech, das mit einem grauen Kunststoff beschichtet ist.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Besitzer der Asbestplatten unter (09181) 4 88 50.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail