Unbekannte verprügeln Bayernfans in Amberg

Nächtlicher Überfall am Bahnhof - Keine Spur mehr von den Tätern - vor 26 Minuten

AMBERG - Eine böse Überraschung erlebten fünf Bayernfans in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Bahnhof in Amberg. Dort lauerte ihnen eine Gruppe von etwa sieben bis zehn Personen auf und prügelte ohne Vorwarnung auf sie ein.

Sie waren auf dem Nachhauseweg vom Bundesligaspiel des FC Bayern München in Berlin. Gegen 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen kamen fünf Bayernfans im Alter zwischen 23 und 35 Jahren mit dem Zug aus Nürnberg am Amberger Bahnhof an. Von dort aus wollten sie die letzten Meter mit ihren Autos nach Hause fahren. Doch statt in den eigenen vier Wänden verbrachten zwei der fünf Fans die Nacht im Krankenhaus.

Wie die Polizeiinspektion Amberg am Sonntag mitteilte, wurden die Bayernfans am Bahnhofsparkplatz bereits erwartet. Eine sieben- bis zehnköpfige Gruppe von Unbekannten lauerte ihnen auf und schlug laut Angaben der heimreisenden Fans grundlos und ohne Vorwarnung auf sie ein. Dabei wurden zwei Männer so schwer verletzt, dass sie später im Klinikum Amberg behandelt werden mussten.

Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Auch am Sonntagnachmittag fehlte jede Spur von ihnen. Die Opfer hätten gegenüber den vor Ort eingetroffenen Beamten angegeben, "dass während dieser Auseinandersetzung drei Männer aus der Tätergruppe heraus einen weiteren Fußballfan, einen 28-jährigen Regensburger, attackierten", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Nachdem sie ihn zunächst gemeinsam niedergeschlagen hätten, hätte einer von ihnen unter Anwendung von Gewalt dessen Fan-Schal gefordert.

Der am Boden liegende junge Mann gab daraufhin den Schal ab. Er kam mit Schürfwunden am rechten Handrücken davon. Der Fan-Schal des Geschädigten ist laut Polizei auf der einen Seite in rotweißer Farbe und auf der anderen Seite in blauweißer Farbe gehalten und trägt dort die Aufschrift "Bochum Ostkurve".

Die Polizeiinspektion Amberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser tätlichen Auseinandersetzung am Parkplatz des Amberger Bahnhofs machen können, sich unter der Tel-Nr. 09621/890-320 zu melden.

sh

