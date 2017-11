Unbekannten Fußgänger überfahren und getötet

Der Mann hatte die Walhalla-Straße in Regensburg überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden - vor 49 Minuten

REGENSBURG - Tödlicher Unfall in Regensburg: Ein Mann hat nachts die Walhalla-Allee überquert, ist dabei von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Walhalla-Allee war für mehrere Stunden in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. © News5



Am 3. November kam es gegen 21.40 Uhr in der Walhalla-Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger getötet wurde. Auf Höhe des Siemes Schuhcenter querte der bis dato unbekannte Fußgänger die Walhalla-Allee und wurde hierbei von einem in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Der Fußgänger wurde unter ständiger Reanimierung in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert und erlag dort seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Walhalla-Allee war für mehrere Stunden in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Bis dato konnte die Identität des verstorbenen Fußgängers nicht geklärt werden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, als auch zur Identität des Verstorbenen, nimmt die sachbearbeitende Polizeinspektion Regensburg Nord unter Telefon 0941/506-2221 entgegen.

nn/wof