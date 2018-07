Unbekannter onaniert vor Kindern auf Spielplatz

AMBERG - Ein Unbekannter hat am Samstag auf einem Spielplatz in Amberg für Aufregung gesorgt: Er näherte sich zwei Mädchen und onanierte vor ihnen. Die Polizei bittet um Hinweise - und sucht eine verschwundene Zeugin.

Ein Spielplatz ist ein Ort, an dem sich Kinder austoben können, Zeit mit ihren Eltern und Freunden verbringen, vielleicht schaukeln oder eine Sandburg bauen. Es ist aber sicher kein Ort, an dem man die Hose herunter lässt und sich vor den Augen der Kids selbst befriedigt.

Doch genau das hat am Samstag ein Unbekannter gemacht. Zwei 11-jährige Mädchen spielten im Zeitraum von 11 bis 12 Uhr auf dem Spielplatz hinter dem Parkdeck "Kräuterwiese" in Amberg. Plötzlich näherte sich ein Mann den Kindern bis auf circa 5 Meter, nahm zuvor noch Sichtkontakt auf - und legte dann Hand an sich selbst an. Laut Polizei "onanierte er bis zum Samenerguss."

Eine am Tatort vorbeikommende Joggerin brachte den Mann schließlich dazu, zu verschwinden: Als er sie erblickte, entfernte sich der Täter. Ob die Frau das Geschehen bemerkte, ist nicht bekannt.

Beschreibung des Mannes:

Der Exhibitionist wird von den Kindern wie folgt beschrieben: Circa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, kurzer grauer Bart, volle graumelierte, kurze Haare, schlanke Figur, 2-3 Zahnlücken.

Bekleidung: Graublaues Tanktop (Unterhemd) und eine graublaue lange Stoffhose. Die Kinder haben nur gesehen, dass sich der Mann zu Fuß vom Tatort wegbewegt hat. Möglicherweise hatte er in der näheren Umgebung ein Fahrzeug/Fahrrad abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Amberg, Telefon 09621-890-281, in Verbindung zu setzen. Insbesondere die bisher unbekannte Joggerin wird gebeten, sich zu melden, da sie wichtige Beobachtungen gemacht haben könnte.

