Unbekannter rollte mit zwei Selbstfahrern davon

In Wenzenbach verschwanden Gartenbaumaschinen für 26.000 Euro - vor 1 Stunde

WENZENBACH - Man kann aber auch gar nichts unbeaufsichtigt stehen lassen: In Wenzenbach hat ein Unbekannter zwei Gartenbaumaschinen im Gesamtwert von 26.000 Euro gestohlen. Ironischerweise sind es zwei Selbstfahrer, wie es so schön heißt.

In der Zeit von Dienstag, 12. Dezember 2017, 17 Uhr, bis Freitag, 26. Januar 2018, 18 Uhr, hat ein Unbekannter die Felder eines Bauzauns auf einem Grundstück in der Sophie-Scholl-Straße in Wenzenbach aus der Verankerung gehoben und ist mit zwei selbstfahrenden Gartenbaumaschinen der Marke Sembder und Köppel, die dort abgestellt waren, davon gerollt. Im Anschluss stellte der Täter die Zaunfelder wieder zurück.





Die Maschinen haben mit weiterem Zubehör einen Gesamtwert von 26.000 Euro. Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Telefon 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.

