Und wie die Hasenheider feiern können...

Beim Seniorenfasching der Pfarrgemeinde St. Pius wirbelten die Besucher nur so über die Tanzfläche

NEUMARKT/ HASENHEIDE - Was die Jugend oft nur nach längerem „Vorglühen“ schafft, können ältere Hasenheider aus dem Stand: Erst zehn Minuten hatte der Alleinunterhalter beim Fasching des Seniorenclubs St. Pius beim FC Süd bekannte Lieder auf seiner Gitarre angestimmt, da schunkelten, klatschten und sangen die rund 25 Senioren an den beiden langen Tischen bereits mit.

Sie ließen sich nicht lange zum Tanz bitten: die Besucher beim Seniorenfasching von St. Pius. © aha/F.: Distler



Und nicht einmal drei Lieder später stürmten die ersten die Tanzfläche. Schnell hatte sich diese vollends gefüllt. Der Spaß war der Runde anzumerken, die Lieder altbekannt.

Die ersten Luftschlangen, die zu weit von den Lampen herunterhingen, hatten die flotten Feger spätestens bei „My bonnie is over the ocean“ in einer Rock‘n‘Roll-Version auf den Boden gewirbelt. Doch auch wer nicht tanzte, kam auf seine Kosten: Zum Reden und Lachen fand sich immer wer.

Eine 76-Jährige aus dem Stadtkern Neumarkts kommt extra wegen des Faschings Jahr für Jahr in die Hasenheide: „Feiern können sie hier einfach und die Geselligkeit ist einfach klasse“, schwärmt sie und verweist darauf, „dass man auch ohne Verkleidung oder Partner herzlich aufgenommen wird“.