Unfall auf A6: Zwei Menschen sterben im Feuer

Identitäten der Unfallopfer sind noch unklar - vor 1 Stunde

NABBURG - Bei einem Unfall auf der A6 sind zwei Menschen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte, fuhr der Fahrer eines Kleinlasters am Donnerstagabend bei Nabburg (Lkr. Schwandorf) auf einen Sattelzug auf.

Aus noch ungeklärten Gründen fuhr ein Kleinlaster am frühen Abend auf der A6 bei Nabburg auf das Heck eines Sattelzugs auf und fing unmittelbar nach dem Aufprall an zu brennen. Die beiden Insassen konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Die Unfallstelle war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.