Unfall bei Dietfurt: Eine Tote und vier Verletzte

39-Jährige aus Beilngries verliert Kontrolle über ihr Auto und stirbt - vor 47 Minuten

BEILNGRIES - Eine Tote, ein Schwerverletzter sowie drei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Dietfurt und Beilngries ereignet hat.

Eine 39-Jährige aus Beilngries fuhr gegen Mitternacht in Richtung Dietfurt, als sie kurz vor Leising nach rechts in die Bankette geriet und beim anschließenden Gegenlenken in Schleudern kam.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit erheblicher Wucht gegen die Längsseite des Pkw der 39-Jährigen. Die Frau starb an der Unfallstelle, ihr 26-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Die drei Insassen in dem entgegenkommenden Auto erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro, schätzt die Polizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hoe