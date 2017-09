Unfreiwillige Funkstille in Neumarkt und im Kreis

NEUMARKT - Mit dem Smartphone immer erreichbar sein, unterwegs E-Mails checken oder eine SMS schreiben: Was in den Städten problemlos funktioniert, stößt in der "Provinz" oft an seine Grenzen. Die Neumarkter Nachrichten suchen nach Funklochmeldern. Ein Formular mit Karte findet sich unter www.nordbayern.de/funklochmelder

Symbolbild Funkloch © Sven Hoppe



Wenn man die Leute auf der Straße fragt, ist die Sache relativ schnell klar. Jeder hat hin und wieder mit Funklöchern zu kämpfen. Mal reißt beim Telefonat im Zug die Verbindung ab. Beim nächsten Mal läuft man über Felder und Wiesen, ohne dass auch nur ein Empfangsbalken auf dem Handydisplay erscheint.

Das Problem tritt überall im Landkreis auf. So berichtet zum Beispiel ein Mann, dass er in Fribertshofen, in der Gemeinde Berching, mitten im Dorfzentrum, keinen Empfang hat. Ein anderer teilt mit, dass es in den Dörfern Oberbürg, Unterbürg, Staadorf und weiteren Ortschaften bei Dietfurt oft keine Möglichkeit gibt, mit dem Handy zu telefonieren. Auch am anderen Ende des Landkreises sind die Probleme bekannt: In Wünricht oder Hausheim bei Berg findet man sich ebenfalls oft im Funkloch wieder.

Diese Aussagen sind freilich nicht allgemeingültig. Es kann passieren, dass eine Person ohne Probleme telefoniert, während ein anderer an selber Stelle nicht mal eine Kurznachricht versenden kann. Der Grund: Oft liegt das an unterschiedlichen Mobilfunkanbietern.

Auf einmal ist es entscheidend, ob man bei Telekom, Vodafone, O2 oder einem anderen Anbieter seinen Vertrag abgeschlossen hat. Denn was hilft einem der billigste Tarif mit unendlich Freiminuten und unbegrenztem Datenvolumen, wenn nicht gewährleistet ist, dass man diese Dienste überhaupt nutzen kann?

