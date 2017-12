Ungeschlagen zum Titel: Theo-Betz-Schule besitzt Talente

20 Neumarkter Schach-Kinder wurden bei den Schulmeisterschaften in Regensburg Bezirksmeister - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Schachspieler der Theo-Betz-Grundschule in Neumarkt sind die Besten in der Oberpfalz. Das ergaben die Schulmeisterschaften des Bezirks.

Lehrerin Sabine Goehrke ist mächtig stolz: Die erste Mannschaft der Theo-Betz-Schule wurde Oberpfalz-Meister im Schulschach. © Foto: André Schilay



Vor wenigen Tagen fand in Regensburg die Oberpfälzische Schulschachmeisterschaft statt. Mit von der Partie waren 20 Schüler der Neumarkter Theo-Betz-Schule, die in Vierermannschaften um den Meistertitel kämpften. Die fünf Mannschaften der Theo-Betz-Schule spielten gegen 16 andere Teams aus der gesamten Oberpfalz. Eine war an diesem Tag nicht zu schlagen und holte den Meistertitel nach Neumarkt.

Sechs Siege, ein Remis

Sieben Runden lang mussten sich die Grundschüler bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler gegen die anderen Mannschaften durchsetzen. Dies gelang der Mannschaft um Laura Bauer, Gabriel Walha, Andreas Hierl und Max Blank am besten. Sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und gewannen eine Runde nach der anderen. Nur in der zweiten Runde mussten sie ein Remis hinnehmen.

Am Ende gewannen sie mit 13 von 14 möglichen Punkten deutlich vor der Grundschule Tegernheim, die zehn Punkte verbuchen konnte. Mit dieser hervorragenden Leistung konnten sie sich einen der begehrten Plätze für die Bayerische Schulschachmeisterschaft sichern, die im März in Kempten stattfindet.

Gute Platzierungen

Aber auch die anderen Mannschaften spielten konzentriert und konnten sich über gute Ergebnisse freuen. Sie errangen die hervorragenden Plätze fünf, sieben, 18 und 19. Damit waren sie in der Endabrechnung der zweiten, dritten, vierten und fünften Mannschaften jeweils die Stärksten.

Seit Jahren setzen sich die Kinder der Theo-Betz-Schule mit dem königlichen Spiel auseinander. Organisation und Koordination der Schach-Aktivitäten übernimmt Lehrerin Sabine Goehrke. In diesem Schuljahr spielen über 100 Kinder begeistert Schach an der Schule.

nn