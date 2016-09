Ungewöhnliche Explosion: Hundebehälter fliegt in die Luft

"Pyrotechniker" trieb in Sulzbach sein Unwesen - Geringer Schaden - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Zwischen Freitag und Sonntag hat ein Unbekannter einen Beutelspender in Sulzbach-Rosenberg zerstört. Der Täter hat wohl mit Pyrotechnik an einem Hundebehälter hantiert und ihn in die Luft gejagt.

Völlig zerbeult und ausgebrannt: Ein zerstörter Beutelspender in Sulzbach-Rosenberg. © Polizei



Völlig zerbeult und ausgebrannt: Ein zerstörter Beutelspender in Sulzbach-Rosenberg. Foto: Polizei



Ein Beutelspender für Hundekot wurde auf einem Fußweg südlich eines Rohrwerkes in Sulzbach in die Luft gesprengt. Die Polizei datiert den Tatzeitpunkt zwischen Freitag, 2. September, und Sonntag, 4. September. Bei der Explosion soll der Täter Pyrotechnik verwendet haben und einen Schaden von fast 250 Euro verursacht haben.

Von dem Edelstahl-Behälter ist nun nicht mehr viel übrig: Das Standrohr aus Metall ist verbogen, der Deckel wurde in einem benachbarten Maisfeld wiedergefunden. Kopf ab hieß es dann für die dort ansässigen Pflanzen. Wie die Polizei informierte,machte ein scharfkantiges Schrapnell über etwa 30 Meter "kopflose Gestalten" aus den Maispflanzen.

Ähnliches hätte auch Personen widerfahren können, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz laufen bereits. Hinweise können unter 09661-87440 weitergegeben werden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mw

Mail an die Redaktion