Universiade: Pistorius weiter in Taipeh am Ball

Nach Veirtelfinal-Aus für Deutschland stehen Mixed und Doppel an - vor 19 Minuten

FREYSTADT - Deutschland mit Badminton-Nationalspieler Johannes Pistorius (22) vom TSV Freystadt hat nach knapper 2:3 Niederlage gegen das favorisierte Team aus Malaysia das Halbfinale verpasst und belegte den 5. Platz bei der Universiade in Taipeh. Nun beginnen die Individualwettbewerbe.

Johannes Pistorius (2. v. re.) hofft, seine Erkältung schnell wieder loszuwerden. © Foto: Pistorius



Johannes Pistorius (2. v. re.) hofft, seine Erkältung schnell wieder loszuwerden. Foto: Foto: Pistorius



Taipeh, die Hauptstadt von Taiwan ist Gastgeber der 29. Universiade - mit 13 000 Teilnehmern nach Olympia das größte Multisport-Event der Welt. Die Medaillenchancen für die noch sehr jungen deutschen Spieler sind angesichts der asiatischen Konkurrenz eher theoretisch.

Im Viertelfinale gegen Malaysia legten Johannes Pistorius und Linda Effler (SC Union Lüdinghausen) einen guten Start hin. Sie gewannen den ersten Satz mit 21:14 und lagen im zweiten Satz schon 18:15 vorn. Dann fanden die Malaien immer besser in das Spiel und gewannen noch mit 21:18. Der Entscheidungssatz verlief sehr ausgeglichen und zum Ende setzten sich die Malaien knapp mit 21:18 durch. Statt 1:0 in Führung, nach der es lange ausgesehen hatte, lag Deutschland 0:1 zurück.

Besser lief es im Herreneinzel für Kai Schäfer (SC Union Lüdinghausen). Er gewann in zwei Sätzen zum 1:1 Ausgleich. Dann musste Johannes Pistorius mit Doppelpartner Daniel Hess (BC Bonn Beuel) zum zweiten Mal ran. Leider war die Pause nach dem anstrengenden Drei-Satz-Match im Mixed sehr kurz zumal er als Folge der extremen Temperaturen (35° C Außentemperatur) und Klimaanlagen mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Mit 21:19 gewannen Pistorius/Hess den ersten Satz, verloren dann aber die Kontrolle über das Spiel und unterlagen hoch mit 6:21 und 9:21.

Malaysia führte 2:1 und Yvonne Li vom SC Union Lüdinghausen musste ihr Spiel gewinnen. Sie siegte im ersten Satz knapp mit 21:19, der zweite Satz ging deutlich mii 21:11 an Malaysia. Im Entscheidungssatz lag Li schon deutlich zurück, konnte aber im Schlussspurt das Spiel drehen und gewann mit 21:18. Jetzt musste das abschließende Damendoppel entscheiden. Das Spiel lief absolut auf Augenhöhe. Nach zwei Sätzen (19:21, 22:20) ging es in den Entscheidungssatz. Hier gewannen die Malaien knapp mit 21:17 und freuten sich über den Einzug in das Halbfinale.

Nicht 100 Prozent fit

Deutschland landet in der Schlusstabelle auf dem 5. Platz – eine Platzierung, auf die man stolz sein kann. Trotzdem überwog nach der knappen Niederlage die Enttäuschung. Johannes Pistorius: "Schade, dass ich nicht 100 Prozent fit war. Eineinhalb Sätze sehr gut gespielt, und dann etwas den Schneid abkaufen lassen."

Nach dem Teamwettbewerb laufen seit Sonntag die Individualwettbewerbe. Johannes Pistorius tritt mit Linda Effler im Mixed an. Die beiden kennen sich aus Jugendzeiten und wurden vor drei Jahren deutscher Meister. Nach ihrem Zwei-Satz-Sieg gegen ein slowenisches Doppel stehen sie bereits im Achtelfinale.

Auch im Doppel ist Johannes Pistorius mit Daniel Hess gut in das Turnier gestartet. In zwei Sätzen siegten sie gegen Philippinen und erreichten die Runde der letzten 32. In Freystadt drückt man weiter die Daumen.

nn