Uno, Halli Galli und die Siedler in der Pause

P-Seminar des Neumarkter Ostendorfer-Gymnasiums hat einen Spieleschrank eingerichtet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Lust auf Brettspiele? Für die Schüler des Ostendorfer Gymnasiums gibt es ab sofort in der Bibliothek bei der Mensa einen Spieleschrank.

Schnipp schnapp: Damit war der Spieleschrank (rechts im Bild) durch einige Schüler offiziell freigegeben worden. Für den Inhalt hatten mehrere Eltern mit ihren Spenden gesorgt. Foto: F.: Distler



In der Mittagspause, einer Freistunde oder auch für zuhause, können sich die Schüler eines der bislang gut ein Dutzend Spiele ausleihen.

Initiiert hat die Ludothek ein P-Seminar der Schule. Sie wollen laut Daniela Panknin (18) zeigen: "Spielen geht auch ohne Handy und Spielkonsole."

Mit elf Mitschülern hat sie eine Spielwarenmesse besucht, Sponsoren gesucht und am Ende die Spiele angeschafft. "Da schon viele andere P-Seminare bei Unternehmen in der Gegend um Unterstützung gebeten haben, war das nicht leicht", erinnert sich Carolin Schuster (18). Darum halfen am Ende meist Eltern aus.

