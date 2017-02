Partystimmung im WGG: Am Unsinnigen Donnerstag verwandelt die SMV die Aula des Neumarkter Willibald-Gluck-Gymnasiums in eine Tanzfläche. Cowboys, Pandas und Einhörner fassen den Scheich an die Schulter - und los geht die Polonäse. Leider nur bis zum Pausengong ... © Hauke Höpcke