Unter die Haut: Tattoo-Weekend in Jurahalle in Neumarkt

Mit Bembers und dem Gnoddzn auf der Bühne - Rund 80 Tätowierer werden ihr Können zeigen - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Das geht unter die Haut: In der kleinen Jurahalle lockt wieder ein Tattoo-Weekend mit allem, was dazu gehört. Das ist diesmal auch der Franken-Kracher Bembers, der zur Autogrammstunde anreist.

Bilderstrecke zum Thema Das geht unter die Haut: Tattoo-Weekend in Neumarkt Freunde bunter oder monochromer Kunst, die man auf der Haut trägt, kommen am Wochenende in Neumarkt voll auf ihre Kosten. Denn hier trifft sich die nationale und internationale Tattoo-Szene auf 2500 Quadratmetern. Hier wird geguckt, sich ausgetauscht und natürlich auch zugestochen.



Es ist nicht das erste Tattoo-Weekend, bei dem in Neumarkt fleißig genadelt werden wird. Am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, surren in der kleinen Jurahalle die Nähmaschinen. Am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Am ersten Tag ist Bembers auf der Bühne, er wird für 16.30 Uhr erwartet und wird auch Autogramme geben. Eine erotische Burlesque-Show darf nicht fehlen, dazu kommt ein Tattoo-Contest an beiden Tagen, bei dem die schönsten Arbeiten des Tages von einer Jury prämiert werden. Am Samstag gibt es zudem noch ein kleines US Car-Treffen; am Sonntag um 14 Uhr eine HipHop-Show. Moderiert wird an beiden Tagen vom Gnoddzn, einer lokalen Facebook-Größe aus Nürnberg, der seine Fans auch mit Club-Songs im Netz begeisterte.

Fotograf : Fritz-Wolfgang Etzold - Tattoo Weekend in der Jurahalle Neumarkt , 22.10.2016.. ..Abrechnung Pauschale - © Fritz-Wolfgang Etzold



Um den kleinen oder großen Hunger zwischendurch kümmert sich Familie Wieland aus Feucht, die dort die Gaststätte Drei Linden betreibt und durch die Fernsehsendung „Galileo“ und „Abenteuer Leben“ mit dem Schnitzel-Weltrekord bekannt geworden ist. Außerdem wird während des Tattoo-Weekends eine weitere Folge von „Abenteuer Leben“ über die Familie Wieland gedreht. Im Außenbereich ist Günter Goller für Live-Musik zuständig. In der Halle hauen die Boogie Tones den Besuchern feinsten Rockabilly um die Ohren.

Insgesamt werden rund 80 internationale Tätowierer vor Ort sein, der Böse Buben Club ist mit einem Stand dabei, es gibt Klamotten, Schmuck, Tattoo-Entfernung per Laser, Permanent Make-up, Piercing und einen Stand, an dem man Patches nach eigenem Design drucken lassen kann. nn