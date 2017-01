Unterölsbach: Audi RS6 spurlos verschwunden

BERG/UNTERÖLSBACH - Ein bislang unbekannter Täter hat im Berger Ortsteil Unterölsbach einen grauen Audi RS 6 Avant geklaut.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte der Eigentümer sein hochwertiges Auto in der Einfahrt zu seinem Hof in der Willibaldstraße geparkt. Zwischen 23 und 8 Uhr hat der Langfinger dann zugeschlagen und den Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet.

Der Audi RS6 Avant, je nach Baujahr ein Fahrzeug mit über 450 PS unter der Haube, hatte einen Zeitwert von circa 60.000 Euro. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an (09 41) 5 06 28 88.

