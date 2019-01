Unterölsbach: Festnetz geht endlich wieder

Leitungen der Telekom waren rund zwei Wochen lang gestört

UNTERÖLSBACH - Die Festnetz-Störung in Unterölsbach, von der rund 100 Haushalte betroffen waren, wurde nach rund zwei Wochen behoben.

Die Reparatur an den gestörten Telefonleitungen wurde am Samstag erfolgreich beendet. Foto: dpa



"Die Instandsetzungsarbeiten wurden am Samstag erfolgreich abgeschlossen", meldete die Telekom am Montavormittag. Ein durchgeweichtes Hauptkabel war daran schuld gewesen, dass in Unterölsbach zahlreiche Telefonfestnetzanschlüsse seit der ersten Woche des Jahres tot waren. Dadurch kam es zu Störungen sowohl beim Telefon wie auch bei Internet-Verbindungen und beim TV-Empfang.

"Sollten Kunden nach der Behebung der Störung wider Erwarten nicht telefonieren oder/und im Internet surfen können, empfehlen wir, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten", rät die Telekom.

In den meisten Fällen wähle sich das Gerät dann korrekt ein. Wenn auch das nicht hilft, sollten die betroffenen Kunden beim Telekom-Service anrufen, damit die Leitung durchgemessen wird.

Den Service erreichen Kunden an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 1000. "Sollte die Wartezeit zu hoch sein, können die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren. Dieser wird beim Anruf im Sprachmenü automatisch angeboten."