Unterölsbacher Erwin Pfaller ist ein „Siebener“

Zum neuen Feldgeschworenen in Berg berufen — Albert Spitz verabschiedet - vor 1 Stunde

BERG - Erwin Pfaller ist neuer Feldgeschworener in Berg.

Die Versammlung der Feldgeschworenen — die so genannten Siebener — haben unter der Leitung von Obmann Karl Hummel nunmehr Erwin Pfaller aus Unterölsbach einstimmig zum neuen Feldgeschworenen gewählt. © Foto: privat



Die Versammlung der Feldgeschworenen — die so genannten Siebener — haben unter der Leitung von Obmann Karl Hummel nunmehr Erwin Pfaller aus Unterölsbach einstimmig zum neuen Feldgeschworenen gewählt. Foto: Foto: privat



In der Gemeinde sind derzeit 14 Feldgeschworene tätig, jeweils zwei in den Gemarkungen Berg, Loderbach, Hausheim, Sindlbach-Haimburg, Stöckelsberg, Oberölsbach und Häuselstein.

Nachdem Albert Spitz von der Klostermühle sein Amt niedergelegt hat, war die Wahl eines neuen Feldgeschworenen für Oberölsbach erforderlich. Die Versammlung der Feldgeschworenen, die so genannten Siebener, haben unter der Leitung von Obmann Karl Hummel nunmehr Erwin Pfaller aus Unterölsbach einstimmig zum neuen Feldgeschworenen gewählt.

Die dienstältesten Feldgeschworenen in Berg sind Karl Hummel mit 34 sowie Alois Schottner und Hans Stepper mit jeweils 32 Dienstjahren.

Die Feldgeschworenen wirken bei Vermessungen sowie bei Grenzwiederherstellungen der Vermessungsämter mit und verfügen über detaillierte Ortskenntnisse. In Bayern gibt es rund 21 000 Männer und Frauen, die das Ehrenamt ausüben.

Bürgermeister Helmut Himmler dankte Albert Spitz für seine verantwortungsbewusste Tätigkeit und überreichte ihm zum Abschied einen Geschenkkorb. Gisela Gottschalk als zuständige Sachbearbeiterin in der Gemeindeverwaltung besprach die Vorgehensweise bei Vermessungen und händigte dem neuen Feldgeschworenen das Bayerische Abmarkungsgesetz aus.

In seinen Dankesworten wies der Bürgermeister auf die Verantwortung der Feldgeschworenen hin. Bayern habe gut daran getan, die Feldgeschworenen in den Gemeinden beizubehalten, denn diese genießen hohes Ansehen und Vertrauen in der Bevölkerung.

Derzeit fungieren im Gemeindebereich Berg folgende Feldgeschworene, die für ihr verantwortungsvolles Amt grundsätzlich lebenslang gewählt werden: Gemarkung Berg: Alois Schottner, Johann Stepper; Gemarkung Hausheim: Albert Härtl, Anton Hierl; Gemarkung Loderbach: Adolf Frauenknecht, Josef Roth; Gemarkung Oberölsbach: Alfred Himmler, Erwin Pfaller; Gemarkung Sindlbach: Richard Gottschalk, Rudolf Ulrich; Gemarkung Stöckelsberg: Karl Hummel; Erich Moosburger; Gemarkung Häuselstein: Josef Mederer, Wilhelm Hirschmann. Für Ober- und Unterwall sind die Feldgeschworenen aus Berg zuständig, für Haimburg die aus der Gemarkung Sindlbach.

nn