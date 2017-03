UPW geht den CSU-Kandidaten Graf frontal an

NEUMARKT - Der OB-Wahlkampf in Neumarkt gewinnt an Fahrt. UPW-Fraktionschef Werner Mümmler behauptet, das Pöllinger Bürgerhaus sei "gestorben" und wirft dem designierten OB-Kandidaten der CSU, Richard Graf, "Totalversagen" vor. Graf hält dagegen, spricht von "Attacken unter der Gürtellinie".

Der designierte OB-Kandidat der CSU, Richard Graf, spürt langsam den harten Gegenwind eines langen Wahlkampfs. Foto: Wolfgang Fellner



Laut Mümmler wolle die Diozese Eichstätt ihren Beitrag von 500 000 Euro nicht bezahlen. Dies hätten Vertreter der Kirche der Stadtverwaltung in einem Gespräch mitgeteilt, schreibt der UPW-Fraktionsvorsitzende in einer Pressemiteilung. Die Kirche bezahle grundsätzlich nicht an Vereine, zudem sei die Notwendigkeit der Dimension anzuzweifeln - so habe der Tenor aus Eichstätt gelautet.

Der Stadtrat hatte im November mit 24:8 Stimmen den Bau eines Gemeinschaftshauses in Pölling beschlossen. Richard Graf als Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins, dessen Hauptzweck die Errichtung und das Betreiben eines Gemeindehauses ist, hatte eindringlich für den Bau geworben. Die Kosten waren auf 2,5 Millionen Euro kalkuliert, darin eingerechnet ist ein Anteil der katholischen Kirche, die das Pfarrheim Charité abreißen will und neue Räume braucht.

Aus Mümmlers Sicht ist der Beschluss des Stadtrats nun hinfällig. "Richard Graf hat angekündigt, großspurig versprochen und vollständig versagt", schreibt der UPW-Fraktionschef.

Richard Graf sieht dies naturgemäß anders. "Es ist für das Ergebnis nicht entscheidend, ob die Kirche ihre Beteiligung an die Stadt Neumarkt oder an den Heimat- und Kulturverein leistet", sagt er zu den Vorwürfen das "Bürgerhaus in Pölling" scheitere an der vereinbarten Beteiligung der Kirche. Für ihn sei entscheidend, dass die Kirche im Boot ist. Die Diözese Eichstätt habe am Freitag noch einmal bestätigt, dass sie einen Zuschuss von 500 000 Euro geben werde.

Mümmlers Angriffe seien Wahlkampfgetöse und "unterste Schublade". Er wolle einen in der Sache harten, aber menschlich fairen Wahlkampf führen. "Attacken unter die Gürtellinie sind nicht sein Stil und ich werde jetzt auch nicht damit anfangen", so Graf.

Härter teilt der neue CSU-Stadtverbandsvorsitzende Marco Gmelch aus: "Mümmler will die Menschen bewusst in die Irre führen."

HAUKE HÖPCKE