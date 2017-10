Urlaubsreise endete mit Hämatomen

Italienisches Paar geriet sich heftig in die Haare - vor 52 Minuten

KIPFENBERG - Eigentlich wollte ein Paar aus Italien die schönste Zeit des Jahres in Kipfenberg verbringen. Doch es kam anders.

Mehrmals während ihrer Anwesenheit kam es aus bisher unbekannten Gründen zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen dem 73-jährigen mann und seiner 17 Jahre jüngeren Frau. Schließlich wurde die Polizei hinzugezogen, da sich beide im Recht fühlten.

Angezeigt wurden nun aber sowohl der Mann als auch die Frau, da sie sich gegenseitig verletzten. Während der Mann am gesamten Körper mit Hämatomen übersät war und auch eine deutliche Bisswunde am Arm hatte, waren bei der Frau ein blaues Auge, eine Beule an der Stirn und eine Verletzung an der Hand festgestellt worden.

