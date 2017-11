Vampire und Hexen tanzten im Neumarkter Horrorhaus

Halloween in der Egerländer Straße: Einigen lief es eiskalt den Rücken hinunter - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Halloween in Neumarkt: Zahlreiche Kürbise, Totenköpfe und Gespenstergewänder verwandelten die Stadt am Abend vor Allerheiligen in ein Paradies für Gruselfans.

Das Geisterhaus in Neumarkt Ein besonders schauriges Spektakel gab es in der Egerländer Straße zu erleben: Vom Ghost-Rider bis zur bösen Hexe, von Harry Potters Dementoren bis zu blutdurstigen Vampiren, wie ein Klassentreffen der Gruselgestalten mutete es an, was sich da am Halloween-Abend im Garten der Familie Böhm-Dürbeck abspielte.



Doch an diesem besonderen Abend waren die Pforten der Egerländer Straße auch für Normalsterbliche geöffnet – so konnten die kleinen und großen Besucher in einer Art Rundgang die finstersten Ecken des Halloween-Hauses erkunden. Um den "Ghostwood Cemetery" betreten zu können, mussten sie zunächst an Ghost-Rider Jürgen Böhm vorbei, der die Schaulustigen im Vorgarten des Hauses empfing. Mit Motorengeheul stimmte er die Schaulustigen auf das Abenteuer im Halloween-Haus ein — manche hätten allein schon bei diesem Anblick lieber einen anderen Weg genommen.

Im Garten angekommen, erwartete die Halloween-Freunde dann eine bunte Auswahl berühmter Horrorfiguren: Allen voran Alexandra Böhm-Dürbeck als Hexe aus "Hänsel und Gretel" lud die zahlreichen Gäste nur zu gerne in ihr Lebkuchenhaus ein. Hinter jeder Ecke lauerten echte Gruselgestalten mit dem einzigen Ziel, die Besucher das Fürchten zu lehren.

Das muss man mögen: Diese „Leiche“ schaffte es immer wieder, die Halloween-Besucher ordentlich zu erschrecken. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Besitzerin des Halloween-Hauses ist Alexandra Böhm-Dürbeck. Die amerikabegeisterte Neumarkterin deckt ihr Haus schon seit vielen Jahren mit düsteren Dekorationsobjekten ein und folgt damit der in den USA beliebten Tradition. Ihren Mann Jürgen hat sie dabei längst mit dem Halloween-Fieber angesteckt. Doch um das Gruselkabinett im Vorgarten auf die Beine zu stellen, ist auch viel Arbeit notwendig: Für den großen Abend plante und bastelte die Familie deshalb schon seit Mitte Juli, als die meisten Neumarkter noch den Sommer genossen.

jum