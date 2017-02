Vandalen am Werk: Scheiben an 15 Autos eingeschlagen

Serie nördlich des Übungsplatzes Hohenfels - 500 Euro Belohnung - vor 1 Stunde

HOHENFELS/SCHMIDMÜHLEN - Die Amberger Polizei setzt 500 Euro Belohnung aus für Hinweise, die zur Aufklärung einer Vandalismus-Serie nördlich des Truppenübungsplatzes Hohenfels führen.

15 Autos beschädigten die Täter, auf deren Ergreifung die Amberger Polizei nun 500 Euro als Belohnung ausgesetzt hat. © Polizei Amberg



Zwischen Freitag, 27. Januar, und Sonntag, 29. Januar, kam es in den Gemeindebereichen Schmidmühlen, Hohenburg und Rieden zu einer Serie von Vandalismus mit bislang 15 angezeigten Fällen von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Der oder die Täter richteten dabei einen hohen Sachschaden an.



In Schmidmühlen (8 Fälle), als auch in Hohenburg (6 Fälle) und Rieden (1 Fall) wurden durch den oder die Täter offensichtlich wahllos und mit brachialer Gewalt Fahrzeugscheiben eingeschlagen, Rücklichter beschädigt und Außenspiegel abgetreten.



Von der Spur der Verwüstung waren hauptsächlich und willkürlich Fahrzeuge betroffen, die auf öffentlichem Verkehrsgrund, zumeist vor dem Anwesen geparkt, standen. Aber auch vor Privatgrundstücken schreckten der oder die Täter nicht zurück, da auch ein Fahrzeug auf dem Grundstück eines Autohauses und eines in einem umzäunten Garten beschädigt wurden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Gesamtsachschaden von 15 000 Euro ausgegangen.



Diese Serie von Vandalismus hatte für ein erhebliches Aufsehen in den betroffenen Gemeindebereichen gesorgt. Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Amberg sind am Laufen. Auf Initiative der PI Amberg wurde nun zusätzlich durch das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) ein Geldbetrag in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des/der Täter/s führen, ausgelobt.



Hinweise zur Vandalismus-Serie werden von der PI Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen.



Die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des/der Täter/s führen, werden nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Die Belohnung gilt ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.