Vandalismus auf dem Neumarkter LGS-Gelände

Stadt hat bei der Beseitigung der Spuren alle Hände voll zu tun - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Neumarkter LGS-Park hat es wieder massive "Ausschreitungen" gegeben. Die Stadt musste umfangreiche Verunreinigungen beseitigen.

Die Idylle trügt: Im LGS-Park kommt es immer wieder zu Vandalismus. © Privat



Die Idylle trügt: Im LGS-Park kommt es immer wieder zu Vandalismus. Foto: Privat



Am vergangenen Sonntagmorgen bot sich laut Pressemitteilung der Stadt ein schlimmes Bild in der LGS-Arena. Nachdem das Veranstaltungsteam bereits die letzten Wochen vermehrt Auswirkungen nächtlicher Partys hinter der Bühne und in der Arena vorfand, mit zahlreichen Abfall und Glasscherben bis hin zu Exkrementen, hat der Vandalismus in der Nacht von Samstag auf Sonntag vorläufig einen traurigen Höhepunkt gefunden.

Neben zahlreichen zerbrochenen Flaschen haben die Übeltäter etliche miteinander verbundene Stühle der Arena getrennt und umhergeworfen, ebenso haben sie die aufeinandergestapelten Bierbänke und -tische hinter der Bühne verwüstet. Viele Stühle und Sonnenschirme wurden beschädigt und rund zwei Dutzend Alustühle fehlen sogar komplett.

Der Notdienst des Bauhofs musste anrücken um Scherben und grobe Schäden zu beseitigen, damit die beiden Veranstaltungen der Reihe "Sommer im Park" stattfinden konnten. Der Vandalismus verursacht immer höhere Kosten, und jede Menge Ärger und Arbeit belastet die Durchführung der beliebten Reihe "Sommer im Park".

Von Mai bis Juli bietet die Stadt Neumarkt kostenlos an den Sonntagvor-mittagen für Erwachsene und an den Nachmittagen für Kinder ein vielseitiges Kulturprogramm an. Viele Neumarkter nehmen dieses Angebot wahr. Gerade bei schönem Wetter finden sich in der Arena zur Matinee viele Bürgerinnen und Bürger ein, und zur Nachmittagsvorstellung kommen Familien mit kleinen Kindern, die hier spielen und herumtoben. Der Vandalismus strapaziert Stadt und Veranstaltungsteam.

nn