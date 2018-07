Vanessa Hampl aus Berg auf Model-Kurs

Bei der Auswahl für das Ernsting‘s-family-Gesicht 2019 unter den Top 30 - vor 1 Stunde

BERG/COESFELD - Vanessa Hampl aus Berg könnte das Ernsting‘s familiy-Gesicht 2019 werden: Die 20-Jährige hat es bereits unter die Top 30 geschafft. Nun läuft die online-Abstimmung – die junge Frau freut sich über Unterstützer.

Vanessa Hampl aus Berg hofft, dass sie es unter die Top Ten in dem Casting schafft. © Foto: PR



Vanessa Hampl aus Berg hofft, dass sie es unter die Top Ten in dem Casting schafft. Foto: Foto: PR



Sie hat auf facebook von dem Wettbewerb gelesen und sich schnell entschieden, mitzumachen, verrät die junge Frau aus Berg. Weil sie schon ein paar Shootings gemacht hat, sagt sie im Gespräch mit den Neumarkter Nachrichten, hatte sie zwei Bilder parat: Ein Portrait und eine Ganzkörperaufnahme waren gefragt.

Seit einer Woche weiß sie nun, dass die Jury sie unter die Top 30 gewählt hat — aus ursprünglich mehr als 2200 Bewerberinnen. Gemeinsam mit Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella und Curvy-Model Angelina Kirsch sucht das Modeunternehmen zurzeit das Ernsting’s family-Gesicht 2019. Der Gewinnerin des Model Contests winken professionelle Fotoshootings "und damit der Einstieg in die Modelwelt", heißt es im Pressetext des Unternehmens.

In Miami und unter der Sonne Kapstadts wird die Siegerin dann für den Auslober des Wettbewerbes abgelichtet.

"Das wäre megacool"

Jetzt ist es noch möglich, im Internet abzustimmen: Aus den Top 30 werden zehn Finalistinnen gekürt, und die fliegen zum großen Finale nach Mallorca. Für die Kandidatinnen heißt das, noch bis zum 2. August so viele Stimmen wie möglich zu sammeln: auf www.ernstings-family.com/ef-gesicht kann jeder abstimmen, wer es in die Runde der letzten Zehn schaffen soll.

Dabei entscheiden zu jeweils 50 Prozent die Jury sowie die Internet-Stimmen der Fans der einzelnen Teilnehmer.

Wer es in die Top 10 schafft fliegt am 1. und 2. September zum großen Finale nach Mallorca. "Das wäre megacool, eine tolle Chance"; Vanessa hofft, dass sie dabei ist.

Dort erleben, so verspricht es das Unternehmen, die zehn Finalistinnen zwei abwechslungsreiche Tage mit Fotoshootings, Aufgaben und Tipps rund um die Modelwelt.

Gleichzeitig schauen sich die Jury-Mitglieder dann in der Runde um, wer die Zielgruppe am besten repräsentieren kann und geben am Ende des zweiten Tages bekannt, wer das Gesicht des Jahres 2019 wird.

kay/nn