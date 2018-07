VdK Neumarkt verabschiedet Ingeborg Bleicher

Nachfolger als Kreisgeschäftsführer ist der 36-jährige Korbinian Keil - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Inge Bleicher ist mit einem Festakt als Kreisgeschäftsführerin im VdK-Kreisverband Neumarkt verabschiedet worden. Die 61-Jährige war 44 Jahre in der Kreisgeschäftsstelle beschäftigt. Ihr Nachfolger Korbinian Keil (36), der dort bereits seit Januar 2016 als Sozialrechtsberater gearbeitet hat, wurde ins Amt eingeführt.

Die VdK-Kreisvorsitzende Antje Dietrich konnte zu der Feier im Berggasthof Sammüller neben Bleicher und Keil MdB Alois Karl, Landrat Willibald Gailler, Bürgermeister Albert Löhner, Günther Lange, Regensburger Regionalstellenleiter des Zentrums Bayern, Familie und Soziales (Versorgungsamt), VdK-Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried und VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder begrüßen, der auch die Laudatio auf Inge Bleicher hielt.

Inge Bleicher, geboren in Oberweiling, einem Ortsteil von Velburg, hatte nach der Realschule in Parsberg bereits im Jahr 1974 beim VdK-Kreisverband Neumarkt als Anfangsstenotypistin angefangen. Später wurde sie Stenotypistin und Kontoristin. 1978 wurde sie zur Kreiskassiererin des Kreisverbands Neumarkt gewählt und übte dieses Amt bis 1984 aus.

Viele Jahre war die Kreisgeschäftsstelle mit drei Frauen besetzt, neben der Kreisgeschäftsführerin Sigrid Steinbauer-Erler arbeiteten dort Inge Bleicher und Petra Schuppe. 2008 wurde Steinbauer-Erler als erste Frau in der Geschichte des VdK zur Bezirksgeschäftsführerin für die Oberpfalz und Inge Bleicher übernahm die Kreisgeschäftsstelle in Neumarkt.

Unter Steinbauer-Erler war die Zahl der Mitglieder des VdK Neumarkt von 3000 auf 7300 gestiegen. Diesen Erfolgskurs setzte Bleicher fort, inzwischen wuchs die Mitgliederzahl auf aktuell über 9500. In der Kreisgeschäftsstelle sind heute sechs Mitarbeiter beschäftigt.

"Zukunft braucht Menschlichkeit ist unser Leitspruch und Mitarbeiter wie Inge Bleicher erfüllen dieses Motto mit Leben. Ihr großer Gerechtigkeitssinn ist stets der Antrieb für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr außergewöhnliches Engagement gewesen. Hilfebedürftigen Menschen zu helfen, war nicht nur ihr Beruf, sondern Berufung und auch ein persönliches Anliegen", sagte Landesgeschäftsführer Michael Pausder.

Auch Bezirksgeschäftsführer Christian Eisenried bedankte sich bei Bleicher für ihre kollegiale, loyale und herzliche Art: "Du hast den VdK Neumarkt geprägt und ihm über Jahrzehnte hinweg das Gesicht gegeben." Eisenried begrüßte Korbinian Keil, der seit zweieinhalb Jahren als Sozialrechtsberater beim VdK Neumarkt gearbeitet hat, als neuen Kreisgeschäftsführer.

Keil hat Soziale Arbeit an der OTH Regensburg studiert und war dann knapp ein Jahr als Sozialarbeiter im Sozialdienst des Reha-Zentrums Passauer Wolf in Bad Gögging tätig.

Er ist nun unter anderem zuständig für Organisation und Qualitätssicherung der Sozialrechtsberatung in der Kreisgeschäftsstelle, die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Ortsverbänden sowie der Kreisvorstandschaft, die Vertretung des Verbandes in Gremien, gegenüber Politik, Behörden und sonstigen Einrichtungen auf regionaler Ebene, für Veranstaltungen einschließlich eigener Vorträge, die Mitgliederpflege und -gewinnung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Sicherstellung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Gemeinnützigkeit.

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail