Velburg: 32-Jähriger verbarrikadierte sich in Kirche

Herz Jesu: Alle Kerzen brannten, Mann saß im Glockenturm — Psychisch krank? - vor 1 Stunde

VELBURG - In der Herz-Jesu-Kirche in Velburg hat sich ein 32-Jähriger, der mit Werkzeug bewaffnet war, verbarrikadiert.

In der Herz-Jesu-Kirche in Velburg, hier ein Bild von einem traditionellen Wallfahrtsgottesdienst, hat sich ein 32-Jähriger verschanzt. © Privat



Am frühen Samstagmorgen rief ein Zeuge bei der PI Parsberg an: In der Herz-Jesu-Kirche stimme etwas nicht. Die Kirche sei verschlossen und innen sei Licht zu sehen. Auch die Polizeibeamten konnten nicht in die Kirche gelangen. Als die Türe von der Feuerwehr geöffnet wurde, stellten die Beamten fest, dass sämtliche Kerzen brannten und die Türe mit einem Stuhl blockiert war.

Bei der Absuche der Kirche sahen die Polizisten eine mit einem Werkzeug bewaffnete Person im Glockenturm, die sich dort verschanzte. Da der Mann auf Ansprache nicht reagierte, wurden weitere Einsatzkräfte zur Kirche beordert.

Nach mehrstündigen Verhandlungen gab der junge Mann schließlich auf. Der 32-jährige Mann aus Sachsen leidet offenbar akut an einer psychischen Erkrankung. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Ob in der Kirche etwas beschädigt wurde, wird noch überprüft. Es wurden zudem strafrechtlichen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

