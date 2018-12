Velburg ehrt verdiente Bürger: Im Verein, für Gemeinde und Kirche aktiv

Auszeichnung für Xaver Braun und Alfred Steffan für ehrenamtliches Engagement sowie für Musiker Martin Sturm - vor 55 Minuten

VELBURG - Im Rahmen der Jahresabschlusssitzung der Stadt Velburg im Neuhaussaal wurden hochkarätige Auszeichnungen verliehen: Xaver Braun aus Velburg und Alfred Steffan aus Günching erhielten die Ehrenmedaille der Stadt Velburg für besondere Verdienste im Ehrenamt.

Alfred Steffan aus Günching (2.v.li.) und Xaver Braun aus Velburg (2.v.re.) erhielten die Ehrenmedaille der Stadt Velburg für besondere Verdienste im Ehrenamt, Martin Sturm (Mitte) wurde ausgezeichnet für seine herausragenden Preise im Bereich Musik. © Foto: Jutta Riedel



Xaver Braun ist seit Jahrzehnten in nahezu sämtlichen Velburger Vereinen aktives Mitglied und eine "tragende Stütze", lobte Bürgermeister Bernhard Kraus in seiner Laudatio.

Von 1980 bis 2000 war Braun Kassier der Freiwilligen Feuerwehr Velburg und anschließend von 2000 bis 2008 erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Braun war unter anderem als Atemschutzgeräteträger und Gruppenführer aktiv und hat bei vielen Aktionen zum Gelingen beigetragen.

In der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Velburg führt Braun seit 1980 ununterbrochen die Kasse und "ist auch hier ein Eckpfeiler im Vereinsgeschehen".

Weiter brachte sich Braun mehrere Jahre aktiv im Bürgerfestausschuss ein und hat viele Jahre lang das Amt des Wahlvorstehers in den Velburger Stimm- beziehungsweise Briefwahlbezirken übernommen. "Xaver Braun hilft, wo er kann, und ist sein Leben lang für unsere Gemeinde aktiv", fasste Bürgermeister Kraus zusammen.

Alfred Steffan ist verantwortlich für das Feuerwehrhaus in Günching, betreut die technische Ausstattung der Ortswehr und ist als Führungskraft aktiv bei Einsätzen und Übungen.

Seit vielen Jahren ist Steffan darüber hinaus Mitglied im Pfarrgemeinderat, war hier viele Jahre Schriftführer und gestaltet regelmäßig Feste und Feiern des Pfarrgemeinderates. Jährlich stellt er sich auch als Nikolaus zur Verfügung.

Seit vielen Jahren ist Steffan Mitglied im Lektorenteam der Kirche und im Auftrag des Kirchenpflegers zuständig für die Verwaltung des Jugendheims in Günching sowie kleinere Instandsetzungsarbeiten an kirchlichen Gebäuden. Weiter stellt er sich als Kontaktperson für Firmen und Arbeiter bei Arbeiten an kirchlichen Gebäuden zur Verfügung. Für seinen Einsatz an den kirchlichen Gebäuden erhält Steffan eine finanzielle Entschädigung von der Kirchenstiftung.

Im Musikverein Günching ist Steffan Mitglied im Vorstand, hilft mit bei Vorbereitungen für musikalische Veranstaltungen und unterstützt bei der jährlichen Beschaffung eines Christbaumes für den "Max-Sossau-Platz" in Günching.

Eine weitere Ehrung ging an den Musiker Martin Sturm aus Velburg. Sturm wurde in diesem Jahr mit dem international höchst renommierten Johann-Pachelbel-Preis und dem Antallfy-Preis, einem Sonderpreis für die beste Leistung an historischen Orgeln, ausgezeichnet.

Weiter erhielt Sturm den Kulturpreis Bayern als bester Absolvent der Hochschule für Musik in Würzburg, unter anderem für seine Abschlussarbeit "Die historische Hepp-Orgel in Velburg (1803) als Abschluss und Krönung der Entwicklung einer barocken Oberpfälzer Orgellandschaft".

JUTTA RIEDEL