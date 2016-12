Velburg hat ein Herz für Arme

Bürgermeister und Christkind verteilten Spenden - vor 1 Stunde

VELBURG - Kurz vor Weihnachten haben Bürgermeister Bernhard Kraus, die Organisatoren des Velburger Weihnachtsmarktes sowie das dortige Christkind Spenden verteilt.

Unter anderem 3300 Euro haben die Weihnachtsmarkt-Organisatoren Peter Spies, Jens Lehmkuhl und Monika Lang übergeben. © Foto: Werner Sturm



Eine davon ging an einen Regensburger Verein, der in Not geratene Einzelpersonen oder Gruppen unterstützt. 3300 Euro konnten die Weihnachtsmarkt-Organisatoren Peter Spies, Jens Lehmkuhl und Monika Lang dem Verein übergeben.

Viele Menschen haben sich direkt oder indirekt an der Spenden-Aktion rund um den Velburger Weihnachtsmarkt beteiligt, indem sie zum Beispiel am Herzerlstand frisch gerösteten Kaffee gekauft, im Rathaus-Café selbstgebackene Torten und Kuchen gegessen, bei der Ausstellung im Neuhaussaal oder an einem der anderen Stände einen Obolus gegeben haben.

„Auch an andere denken“

Ihnen allen dankte Bürgermeister Bernhard Kraus nun bei der offiziellen Spendenübergabe: „Der Velburger Weihnachtsmarkt hat sich über zwei Jahrzehnte zu einem wunderbaren Ereignis entwickelt und es ist eine gute Tradition geworden, dabei an Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht.“

Peter Spies und Jens Lehmkuhl berichteten, das in insgesamt 18 Jahren bereits weit mehr als 50 000 Euro an Spenden zusammengekommen seien. Moderator Herbert Feldbauer nahm die Spende als Vertreter des Vereins entgegen und sagte anerkennend: „In Velburg wird großartige Arbeit zum Wohle der Nächsten geleistet.“

Und diese hört nicht auf dem Weihnachtsmarkt auf: Auch Kinderheime in Hemau, Kallmünz und Schwandorf profitieren vom Herz der Velburger Marktbesucher sowie der Spendenbereitschaft diverser örtlicher Vereine, Organisationen und Einrichtungen: Insgesamt 145 Päckchen haben Kinder und Eltern mit viel Liebe gepackt, um sie den Mädchen und Buben in den Kinderheimen zu schenken.

Für weitere 600 Euro können die Einrichtungen selbst Spielsachen, Kleidung und andere nützliche Dinge beschaffen. Peter Spies: „Jedem der Kinder in diesen Heimen konnten wir ein Geschenk überreichen. Ihre Freude und der Glanz in ihren Augen, das hat bei uns Gänsehaut hervorgerufen.“

WERNER STURM