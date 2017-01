Velburg: Hund verscheucht Einbrecher

Nächtlicher Dieb wollte die Haustüre aufhebeln - vor 1 Stunde

VELBURG - Vermutlich, weil der Hund der Hausbesitzer laut zu bellen anfing, ließ in Velburg ein Einbrecher von seinem Vorhaben ab.

Einbruch (Symbolbild) © Colourbox



Einbruch (Symbolbild) Foto: Colourbox



Am Mittwoch, 25. Januar, versuchte ein Unbekannter gegen 1.45 Uhr im Wispeckweg in Velburg, die Haustüre eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Es blieb allerdings beim Versuch, wohl auch deshalb, weil der Hund im Haus angeschlagen hatte. An der Türe entstand durch Hebeldruckstellen relativ geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Parsberg, Tel.: 09492/9411-0, in Verbindung zu setzen.

nn