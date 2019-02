Velburg: Neujahrsempfang mit Ilse Aigner

VELBURG - Aufgrund der großen Anzahl der Teilnehmer am Neujahrsempfang am Sonntag, 10. Februar, ab 14 Uhr mit der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, und dem Bayerischen Finanzminister Albert Füracker wird die Veranstaltung in die Aula der Velburger Schule, Alte Seubersdorferstraße 15, verlegt.

Ilse Aigner wird beim Neujahrsempfang in Velburg sprechen. Foto: F.: Harald Sippel



Die gesamte Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. Aufgrund der größeren Räumlichkeiten ist nunmehr eine Anmeldung nicht mehr erforderlich.

Neben den Ehrengästen werden der Europaabgeordnete Albert Dess, der Bundestagsabgeordnete Alois Karl, die Bezirksrätin Heidi Rackl, Landrat Willibald Gailler, Bürgermeister Bernhard Kraus, zahlreiche weitere Bürgermeister aus dem ganzen Landkreis sowie weitere kommunale Mandatsträger erwartet. Fast alle Vereine aus dem Velburger Gemeindebereich werden ebenfalls mit einer Abordnung vertreten sein.

Für die musikalische Umrahmung sorgen Jörg und Christiane Bauer.

