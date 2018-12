Velburg zeigt Herz

Romantischer Weihnachtsmarkt unterstützt Hilfsaktion - vor 1 Stunde

VELBURG - Der romantische Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit seinen mehr als 30 festlich geschmückten Ständen ist ein schöner Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Velburg.

Das rosa Herz war weithin sichtbar. Auch heuer konnte am Velburger Weihnachtsmarkt wieder für Menschen in Not gespendet werden. © Foto: Werner Sturm



Und so waren dort auch heuer wieder viele Besucher aus nah und fern zu einem Plausch zusammengekommen und haben das dritte Adventswochenende bei Bratwurst und Pizza, heißem Glühwein und Punsch sowie bei sonstigen Leckereien genossen.

Traditionell begann der Christkindlmarkt mit dem Eröffnungsprolog durch das Christkind. In diesem Jahr schlüpfte die 18-jährige Melissa Vasall aus Velburg in diese Rolle und richtete sich mit ihrer Rede von der Bühne am Marktplatz herunter an das Publikum und an die vielen Kinder, die schon sehnsüchtig warteten. Begleitet von den entzückenden Engelchen Raphaela, Lisa und Luisa besuchten das Christkind und der Heilige Nikolaus an allen drei Tagen den Markt und verteilten mehr als 1000 Geschenkpäckchen an die Buben und Mädchen.

Die Johannes-Schwestern sorgten für einen meditativen Impuls zur Weihnachtszeit, im Rathaus war eine Krippen- und Hobbykünstlerausstellung, die Kaffeestube öffnete im Neuhaussaal ihre Pforten und Nachtwächter drehten täglich ihre Runden in der stimmungsvollen Atmosphäre.

Attraktives Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes war attraktiv. So konnten sich die Besucher wieder an zahlreichen musikalischen Darbietungen erfreuen. Es spielten, sangen und musizierten unter anderem die Mädels und Jungs aus den Velburger Kindergärten, ein Miniorchester der Stadtkapelle, das Duo Divine, die Gruppe Stompbox sowie die Teetotallers mit irischer Musik von Bodhráhn, Geige und TinWistle.

Kerzenschein und Lichtgirlanden boten ein beeindruckendes, adventliches Panorama. Der Duft von Lebkuchen, Plätzchen, Stollen, Spekulatius, Zimtsternen, Pizzen, Bratwürsten, Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle verbreitete sich. Einheitliche Buden voller schöner Geschenke wie wärmende Stricksachen, Schmuck, handgefertigte Dekorationsartikel, Geschenke aus Holz, Stoff und Filz, festliche Kerzen und Christbaumschmuck zogen die Menschen an.

Vor allem und nicht zuletzt: Der Weihnachtsmarkt stand wieder unter dem Motto "Eine Stadt zeigt Herz". Damit wird die Aktion Charivari Einzelschicksale unterstützt, mit der unverschuldet in Not geratenen Mitmenschen in der Region Ostbayern unbürokratisch und schnell geholfen wird. Beim Velburger Weihnachtsmarkt geschah dies durch verschiedene Verkaufsaktionen, wie beispielsweise am Herzl-Stand oder in der Kaffeestube. Spenden von Vereinen und Gruppierungen sowie Standbetreibern unterstützten die Hilfsaktion zusätzlich.

WERNER STURM